Онкохирургът д-р Ваня Митова: Ако се диагностицира рано, ракът на гърдата е по-лечим от диабета и високото кръвно

Тя създаде революционен пробив чрез иновативна софтуерна платформа, която променя хирургията при заболяването

Страната ни е с 11,1% по-ниска 5-годишна преживяемост от средната за Европа за тази болест – на всеки 100 жени умират 11 повече, посочва тя

Съдбата й отдавна е написала сценария: на 3 г. "оперира" пате, като тийнейджър седмици е в болницата с баща си, а години по-късно той се оказва под упойка, а тя над него казва: "Скалпел"

- Д-р Митова, създадохте революционен пробив в рака на гърдата с въвеждането на иновативна софтуерна платформа, която използвате при операции. Какво представлява този метод и с какво е уникален?

- Идеята е чрез смесена реалност да се въвеждат триизмерни образи, които да се наслагват върху реалната анатомия на човека, така че по време на операция ние, хирурзите, да можем да виждаме през тъканите – тумори, кръвоносни съдове, лимфни пътища и възли и др. Системата HoloMA обединява данни от образна диагностика и ги преобразува в триизмерни модели, съответстващи на конкретния пациент.

Основната цел е да повиши прецизността на хирургичните интервенции и да намали травмата върху здравите тъкани при пациентите. Представете си направен образ на ядрено-магнитен резонанс на жена, която е имала тумор, преминала е химиотерапия и след нея образуванието се е свило или изчезнало. В тези случаи преди терапията се поставят малки маркери, които да ни показват къде е било мястото на тумора. Само че след това ние не знаем колко е бил голям, къде са точно неговите граници и коя всъщност е сигурната зона, до която трябва да достигнем, без да махнем прекалено много здрава тъкан. Именно тази нова технология ни дава отговор и сигурност на всички тези въпроси.

Естествено, системата има много ползи, защото по този начин ще се правят по-миниинвазивни операции, ще се откриват непапируеми тумори, тъканната травма ще бъде по-минимална, усложненията ще са много по-малко, естетичните резултати ще са много по-добри. За хирургията и онкологията това действително е пробив, защото в света не е правено подобно нещо с такава детайлност и точност до под 1 милиметър (а ние работим с 0,6 мм).

- Защо въпреки всички кампании много жени все още откриват заболяването твърде късно?

- Независимо че даваме гласност за болестта и търсим начини за разпространение на допълнителна информация, не е тайна, че повечето кампании са основно през октомври всяка година - световния месец за борба с рака на гърдата. През останалото време се говори повече за политика, за бюджети, за всичко друго, но не и за болестите, които са социалнозначими. В резултат на това много често попадаме на хора, които никога не са се преглеждали или не са имали достъп до специализирано изследване. За съжаление, продължават жените масово да не знаят кои са рисковите фактори и симптомите на рака на гърдата. Все още се натъкваме на авансирали случаи, при които туморът се е разязвил и е станала рана на гърдата, излязъл е на повърхността на тялото, но независимо от това жената го налага със зелеви листа или го третира с кислородна вода и така се лекува.

Така че, независимо че живеем в XXI век, смея да твърдя, че сме на двете крайности. От едната страна имаме възможности да въвеждаме изключително иновативни технологии и дигитални решения, каквато е смесената реалност с 3D визуализация при операции за рак на гърдата, и в същото време изпадаме в ситуации, в които диагностицираме пациенти, когато е прекалено късно за каквото и да е радикално лечение.

- Това ли беше една от причините да създадете мобилното приложение BreastHelp?

- Да, но и още много други причини, които ме мотивираха да създадем нещо мащабно и безплатно, което да достигне до максимално повече хора. Всъщност всеки може да си инсталира BreastHelp на всякакъв вид електронно устройство – телефон, таблет и дори настолен компютър. В него има 3 модула - за здрави, за вече диагностицирани и за доктори. Аз като лекар мога днес да прегледам 20 човека, но не и 50% от населението на България. Затова търсех алтернативен начин, чрез който хората да се научат кои са рисковите фактори, кои са симптомите, кога да отидат на лекар, кога е време за профилактичния преглед, така че наистина да не достигаме до крайности. И мисля, че открихме работещ вариант, защото днес приложението има хиляди потребители, които го използват.

Вътре сме добавили калориен калкулатор, менструален календар, инструкции за самопреглеждане - как да го направят в домашни условия, напомняния кога да отидат на преглед и др. Самото приложение е обвързано с Healee и платформата Superdoc, което дава възможност да се правят онлайн консултации и да се запазват часове за преглед при специалисти. В модула за диагностицирани например има информация за това какви упражнения да правят болните след операции, хранителни режими - по време и след химиотерапия. Пациентите могат да намерят информация за това дали могат да се излагат на слънце, да ходят на минерални басейни, как да си запазят косата по време на химиотерапия. Опитахме се да включим всичко, което вълнува един болен с тази диагноза. Нищо не съм спечелила за мен от финансова гледна точка. Много е важно да научим жените в България да имат отношение към женското си здраве.

- Какви са симптомите на рака на гърдата?

- Ракът на гърдата е доста многолико заболяване. Най-честите симптоми, които водят пациентите в лекарския кабинет, са опипана формация в гърдата или в подмишничната ямка, ако има засегнати лимфни възли. Секреция от зърното, особено ако е кървениста, промяна на кожата в областта – т.нар. "тип портокалова кожа", зачервяване на гърдата, изпъкнали кръвоносни съдове, които не са били така изразени преди това, хлътване на самото зърно без опция за връщане обратно, асиметрия в двете гърди, оток, промяна в контура. Разбира се, те не са диагноза и всяка жена, когато намери нещо необичайно, не трябва да казва: "Край, аз умирам!", а би трябвало това да бъде една червена лампа, която да сигнализира, че трябва да отиде на лекар. И именно тук е важността на самопрегледите, защото много пъти съм го казвала и няма да се уморя да го повтарям - няма друг човек в света, който да познава нашето тяло по-добре от самите нас. За това трябва всяка жена да се научи как да се самопреглежда и ако намери дори малка промяна, да отиде на преглед. Защото ако се открие в ранен стадий, ракът на гърдата е може би едно от най-лечимите онкологични заболявания. По-лечимо е дори от диабета и артериалната хипертония. д-р Ваня Митова по време на операция

- Какво показва статистиката у нас - повече ли са излекуваните, или все още масово се умира от това заболяване? Каква е средната преживяемост?

- В онкологията има показател, който се нарича 5-годишна преживяемост. Той показва, след като пациентът е диагностициран, колко процента от тези болни доживяват до петата си година. В последното проучване, в което се сравнява преживяемостта в държавите в Европейския съюз за всички онкологични заболявания, страната ни е с 11,1% по-ниска 5-годишна преживяемост по отношение на рака на гърдата, сравнено със средната за Европа, като има държави, с които разликата ни достига до 20%. Това се дължи на много фактори - на различната здравна организация, на липсата на национална популационна скринингова програма, на стадия, в който се диагностицира заболяването, различния достъп до медицинска грижа и качествено здравно обслужване, липсата на контрол и др.

Ще дам пример с т.нар. специализирани центрове за лечение на рак на гърдата. В Европа те трябва да отговарят на конкретни изисквания, за да могат да лекуват пациенти с тази диагноза.

В България няма критерии за такива центрове, а има болници, в които оперират по 10-20 случая годишно. Те няма как да имат експертност и опит и съответно няма как да отговорят на всичките нови препоръки за лечение на това заболяване. Резултатът в тези случаи е ясен и обяснява огромната разлика в процентите. Така като направим равносметка, се оказва, че в България на всеки 100 болни жени 20 по-малко доживяват 5-ата си година, сравнено с други държави, където този процент достига 94-95%.

- Коя е най-младата ви пациентка?

- Тя е на 24 г. и беше диагностицирана с рак на гърдата по време на бременност в пета гестационна седмица. Миналата година правихме анализ, сравнявайки преди 10 г. и сега какво е по отношение на това заболяване. За съжаление, се оказа, че двойно са се увеличили случаите на пациенти с това онкологично заболяване под 30-годишна възраст. С около 15% са се увеличили случаите на пациентките между 40 и 50-годишна възраст.

Мит е това, че преди навършването на 50 г. не се ходи на преглед за рак на гърдата. Мит е, че засяга предимно възрастни пациенти. Мит е, че ако нямаш във фамилията човек със злокачествено заболяване, на теб няма да ти се случи и обратното. И тази статистика, която споделих, го доказва.

Ето тази дама на 24 г., докато очаква най-милото, се оказа с онкологично заболяване. Никой не би предположил, че на 20 г. ще се бориш с рак, а не с безсънните нощи от едно плачещо бебе.

- Д-р Митова, когато човек проследи историята ви, остава с усещането, че съдбата отдавна е написала сценария. На 3 г. "оперирате" пате, като тийнейджър сте седмици в болницата с баща си, а години по-късно той се оказва на операционната маса, а вие сте хирургът. Вярвате ли, че това е било предопределено?

- Сигурно съдбата си е казала тежката дума още в ранна детска възраст, но действително аз съм израснала с идеята, че ще бъда лекар и че ще бъда хирург. През всичките си години не съм си представяла по никакъв друг начин моя професионален път. Още от много малка действително едно пате беше "оперирано" от мен и когато са ме питали какво правя, съм казала, че му спасявам живота. Впоследствие ме караха да меря кръвното налягане на всички възрастни хора в квартала, и то с онези стари апарати със стетоскоп и манометър. Накрая ми ставаше толкова скучно, че казвах: "Аз ще ставам хирург, не искам да меря кръвно". В университета това мое желание се затвърди.

А по отношение на семейството ми - и с родителите ми, и с брат ми имам много силна връзка. Никой от тях обаче не е свързан с медицината. Точно обратното – на всички им става лошо от кръв, нещастни случаи, лоши истории. Преди години баща ми като пешеходец беше блъснат от кола в много тежка катастрофа. Едва не загина. Беше с черепно-мозъчна травма и четири счупени крайника. Беше неподвижен. Изкара в неврохирургия много време, където медицинските сестри ми подаряваха системи, спринцовки и др.

Когато вече бях завършила, се наложи баща ми да бъде опериран по спешност. Не участвах в тази операция, защото всички ми казваха, че не е редно. Но след това той получи усложнения и се наложи да бъде ревизиран. И тогава си казах, че съм направила огромна грешка, че не съм влязла. Няколко години по-късно се наложи да се оперира по друг повод отново. огава вече бях категорична, че ще съм в залата, ще го оперира моят тогавашен началник, а аз ще му асистирам. Така се случи обаче, че шефа ми в този момент го бяха извикали на друго място, а баща ми вече беше под упойка. Интервенцията трябваше да започне. Така се наложи да кажа: "Скалпел" и да започна сама, а на операционната маса да стои собственият ми баща. За мен беше най-важно всичко да мине наред, да бъде добре, да няма усложнения. Днес той е жив и здрав и много се гордее с дъщеря си.

- Има ли момент, в който не оперирате и не сте с пациенти? Как релаксирате?

- Имам, разбира се. Аз съм жив човек, не съм робот, нищо, че правя "космически неща", както каза моята специализантка, когато сложи очилата и използва софтуерната платформа за първи път. Имам си любими неща. Чакам с нетърпение да дойде август да отида на море, където се зареждам прекрасно. Много обичам да тичам по плажа, да чета исторически книги, да рисувам. Освен това много енергия ми дават българският дух, култура и фолклор. Всяка година ходя на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Имам колекция от носии и накити от миналото и продължавам да ги събирам. Това ми е страхотно хоби. Всичко това ме кара да презаредя батериите си, за да продължа да правя най-доброто за пациентите си. Тази схема показва как работи революционното приложение HoloMa, разработено от онкохирурга д-р Ваня Митова и българския IT специалист Николай Колев.

Визитка

Д-р Ваня Митова, дм е онкохирург и началник на Отделението по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия в УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски" - София. Създател е на мултимодалното мобилно приложение BreastHelp за профилактика и проследяване на рак на гърдата. Един от малкото български специалисти с обучение по хирургия и онкопластична хирургия на гърда в Оксфорд, Кеймбридж и институт "Кюри" в Париж.

Преди дни д-р Митова защити докторска степен по онкология.