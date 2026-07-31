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Крайно левичарското правителство на Испания компрометира системата на Шенген

Огнян Минчев, политолог

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Марокански мигранти нахлуват в Сеута, испанската армия ги гледа. Снимка Ройтерс

Крайно левичарското правителство на Испания последователно компрометира системата на Шенген и опазването на общите граници на ЕС. Преди скандалните събития в Сеута, Мадрид легализира ударно над половин милион нелегални мигранти на испанска територия.

Затворите в Магреб ударно се изпразват, а питомците им се "подаряват" на Европа. Отделно са ислямистките мрежи, преплетени с международните криминални картели, овладяващи европейското обществено пространство. Всички трябва да подкрепим Джорджа Мелони, пледираща за временно възстановяване на граничните проверки между зоната на Шенген и Испания.

От Фейсбук.

Марокански мигранти нахлуват в Сеута, испанската армия ги гледа. Снимка Ройтерс

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