40% у нас нямат пари за 7 дни почивка. В мрежата: 60% богати ли са, или мрънкат от плажа в Гърция (Графика)

Близо 40% от българите не могат да си позволят дори една седмица почивка извън дома, сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г. Така страната ни остава на дъното по този показател в Европейския съюз.

По-лоши резултати регистрират двете ни съседки Румъния и Гърция - съответно 61,4% и 46,6%, а заедно с унгарците имаме еднакъв дял хора, които нямат възможност да излязат в едноседмичен отпуск - 39,1%.

Тази класация предизвика полемика в социалните мрежи, където потребителите се разделиха на няколко лагера. Според някои положението е по-тежко от официалните данни.

Не едноседмична, тридневна почивка извън дома не могат да си позволят повече от 50% от българите, пише Анна Русева във фейсбук. Дарина Стойкова пък начерта още по-мрачна прогноза: С новите увеличения на цените ще станат 80%.

Други обърнаха процентите наопаки и намериха повод за оптимизъм. Значи 60% могат, което си е доста добре!, отбеляза Христо Данговски. А Олег Димитров пък я приема още по-позитивно: Значи имаме 60 процента богати.

Трети не пропуснаха да посочат противоречията, които всеки вижда около себе си. Защо на Кулата има опашки?, пита Никола Иванов. А Галя Стефанова засегна и имотния бум: А имат пари да си купуват апартаменти по 3-4 хиляди евро на квадрат!

Според Йоли Георгиева става дума за характерната ни черта да се оплакваме. Типично за нас, българите, е все да мрънкаме и да се оплакваме. Лежат си по плажовете в Гърция и Турция и се оплакват колко малко пари вземат и как едва свързват двата края!

Петър Йовчев е по-остър и пита от какво имат да почиват два милиона пенсионери. Нали им плащаме, за да си почиват всеки ден? Има още толкова деца, ученици и студенти, които не работят нищо – те от какво да си почиват, от училище ли? С по 3-4 месеца ваканции?, пита той във фейсбук.

А потребител с псевдоним RubyWallaby3462 отсича: Като не могат да си позволят – няма почивка. То не е социална дейност.

Невъзможността да си позволиш дори една седмица ваканция извън дома се оказва, че не е изолиран показател - данните на Евростат се вписват и в по-широкия контекст на риска от бедност или социално изключване.

Според данните от 2025 г. същите три държави са лидери в Европейския съюз като дял на хора в риск от бедност и социално изключване. Първа е България с 29%, а след нея се нареждат Гърция с 27,5% и Румъния с 27,4% при средно за ЕС едва 20,9%.