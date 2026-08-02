Коментар на седмицата №3: За 5 дни Йотова изпревари с две обиколки

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №3 с над 22 хиляди прочитания.

От петък вечер до вторник обедно време - за по-малко от пет дни, Илияна Йотова спечели две важни обиколки пред опонентите си като кандидат за президент в мандата от 2027 до 2032 г. Първо получи подкрепа от БСП, изказана от лидера Крум Зарков.

Втората обиколка обаче бе особено важна за Йотова - подкрепа от “Прогресивна България”, лично обявена от лидера Румен Радев. Което ѝ гарантира участие в балотажа, без да са ясни другите участници.

В същото време в центъра и вдясно играчите (почти) фатално закъсняват. Ясно е защо се бавят - ГЕРБ искат общ кандидат, но от ПП и ДБ се дърпат, а и Радев наля масло в техния тиган. Ситуацията тук е “парен каша духа”, но не е ясно стратегията или тактиката води.

Гюров е вече с бутонките, но (уж) се колебае, Кандев (когото спрягат за негово вице) пък щял сам да реши кога и как да влезе в политиката. И Даниел Вълчев - професорът юрист, чака покана, ама да не е партийна. Когото и да издигнат (откъм ГЕРБ Владислав Горанов обясни, че по-скоро няма да заложат на партиен кандидат), има много да наваксва, защото Йотова натрупа политически опит и имидж, какъвто на този етап (полу)известните кандидати за кандидат-президент нямат.