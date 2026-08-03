Наистина ли проектът на ФИФА за "продажба" на световното е толкова лош?

Ужасният PR и подлизурството на Инфантино погребаха интересна идея за футболни инвестиции за 20 милиарда долара

Шефът на световния футбол Джани Инфантино официално отмени проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) – една от най-амбициозните и противоречиви реформи в историята на най-популярния спорт в света.

Планът предвиждаше частни инвестиции от приблизително 20 милиарда долара в големите турнири на ФИФА, което, с помощта на дъщерно дружество, би увеличило драстично приходите на националните асоциации. Този логичен опит за преминаване към комерсиализъм обаче дойде в изключително неподходящ момент. След като се подмазваше непрекъснато на президента на САЩ Доналд Тръмп в навечерието и по време на Световното първенство през 2026 г., Инфантино е обвинен в продажност и в опит да промени футбола от старата школа, за да обслужва интересите на „американските големци". В резултат на това идеята се отлага поне с няколко години, докато самият Джани е загубил контрол над световния футбол и е близо до оставка.

Проектът беше провален от предубедени медийни репортажи

Същността на проекта FIFA Forward Enterprise беше да се реформира управлението на приходите в световния футбол. Планът беше да се премахнат всички медийни, спонсорски, лицензионни и оперативни права за световните първенства и други големи турнири от прекия контрол на FIFA, като се прехвърлят на дъщерно дружество. 20 процента от акциите ѝ трябваше да бъдат продадени на външни инвеститори, без FIFA да губи контрол. Основният инвеститор трябваше да бъде американската компания за рисков капитал Thrive Eternal, основана от Джошуа Кушнер, брат на Джаред Кушнер, който пък е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

С набраната инвестиция FIFA обеща да удвои финансирането за всяка от 211-те национални асоциации до 20 милиона долара, а също и да стартира програмата FIFA Fast Forward с потенциал за набиране на допълнителни 20 милиона долара за социални проекти.

Много популярни турнири и лиги, включително футболните, са следвали подобен път на комерсиализация. Плановете на Инфантино за световното първенство обаче бяха посрещнати с буря от медийно възмущение, главно защото идваха от човек, който беше отчуждил толкова много хора по време на американския мондиал. Джани беше обвинен в опит за приватизиране на състезания, които уж са бастион на истинския спорт и принадлежат на цялото човечество.

„Световното първенство не може да се разглежда като инвестиционен продукт. То е едно от най-големите спортни постижения. То е изграждано поколения наред от играчи, национални отбори и фенове от всички континенти. Никаква част от него не трябва да се предава на частни инвеститори. Световното първенство не е за продажба... Националните асоциации по света получиха ултиматум: да приемат необратимото поглъщане на най-големите футболни състезания или да се изправят пред последствията. Това не е демократично решение, а по-скоро управление чрез сплашване – акт на принуда, недостоен за организацията, натоварена с управлението на глобалната игра", се казва в изявление на УЕФА.

„Никой не продава футбол. ФИФА никога не би разгледала подобно предложение. FIFA Forward Enterprise беше предложен единствено, за да се гарантира, че всички асоциации-членки на ФИФА имат възможността да получат значителен дял от търговската експлоатация на футбола в своите страни и че това не е за сметка на духа, управлението или самия футболен спорт. Ние уважаваме публично изразената обратна връзка и опасения и потвърждаваме ангажимента си за открити и демократични консултации. Планираният от нас процес на консултации беше провален от предубедени медийни репортажи", опита се да възрази Международната федерация.

Въпреки това вече беше невъзможно да се спре вълната от негативизъм и истерия в медиите. УЕФА обяви бойкот на състезанията на ФИФА, ако проектът FIFA Forward Enterprise бъде реализиран. Други континентални конфедерации също изразиха загриженост относно плановете на Инфантино. Никой не беше готов да се задълбочи в същността на проекта или неговите подробности. Лидерът на ФИФА беше заклеймен като някой, който първо е станал слуга на американците, а сега се опитва да продаде най-великото нещо, останало в световния спорт, на акулите на задграничния бизнес. В тази ситуация Инфантино нямаше друг избор, освен да се отдръпне.

„След като внимателно изслушахме всички мнения, стигнахме до заключението, че проектът е породил такова несъгласие, че независимо от нивото на подкрепа, той вече не изпълнява първоначалната си цел", заяви ръководителят на световния футбол в изявление. И добави: „Нашата цел винаги е била и винаги ще бъде единство и усъвършенстване. Следователно това предложение няма да бъде преследвано повече. В следващите дни и седмици възнамерявам да събера отново всички заинтересовани страни, водени от общите интереси на нашата игра, за да продължим да развиваме футбола по целия свят, особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа."

JPMorgan, Къшнър и планът за рязък ръст на приходите

Важен детайл: единодушно противопоставяне на плановете за комерсиализиране на световното първенство беше изразено, наред с други неща, от европейски държави, които отдавна използват парите на частни инвеститори, за да увеличат приходите на националните си лиги. Освен това, те отдавна „продават" футбола на своите политици, като им позволява да го ползват в каманиите си.

Може би, ако Инфантино беше заложил на европейския бизнес, нещата щяха да се развият по различен начин. Проектът FIFA Forward Enterprise обаче е разработен от американската инвестиционна компания JPMorgan, която е назначена за главен съветник на ФИФА. Работата е ръководена от Мари Ердоес, смятана за една от най-влиятелните фигури в световните финанси. Тя е подпомагана от Ерик Менел, който е помогнал за организирането на продажбите на големи спортни организации в Съединените щати. Благодарение на него схемата за FFE по същество не се различавашот стандартна продажба на дял в спортен франчайз. Грег Мафей, бивш президент на Liberty Media, организацията, която наскоро придоби търговските права за Формула 1, беше консултант.

Инфантино, JPMorgan и роднината на Тръмп Джошуа Кушнер, работят по предложението зад кулисите в продължение на няколко месеца. Очакваше се инвеститорите да придобият приблизително 20 процента от FFE. В презентацията на проекта се посочваше, че първите споразумения могат да бъдат сключени през август, дори преди националните асоциации да завършат процеса си на гласуване.

Финансовата логика се основаваше на предпоставката, че ФИФА е „недостатъчно монетизирана". Организацията печели пари предимно от световното първенство по футбол за мъже, което се провежда на всеки четири години, много дълго време по днешните стандарти. В презентацията бяха сравнени приходите от футбол с тези на големите американски лиги, въпреки че те провеждат състезания ежегодно.

Средните годишни приходи на ФИФА бяха оценени на 3,6 милиарда долара. От петте големи американски лиги само Major League Soccer (MLS) беше по-ниска - 2,5 милиарда долара. Хокеят в НХЛ печели около 8 милиарда долара годишно, баскетболът в НБА - 12,5 милиарда долара, бейзболът от Мейджър Лийг - 13,1 милиарда долара, а НФЛ - 21,2 милиарда долара. Авторите на проекта FIFA Forward Enterprise предлагат да се намали разликата чрез разширяване на портфолиото от турнири, привличане на капитал от трети страни, дългово финансиране, развиване на най-доходоносните партньорства и засилване на монетаризацията на медийните права. Най-забележителният момент е повече от удвояването на броя на годишните турнири на ФИФА - от 200 на 450. Те включват състезания на национални отбори и клубове за всички възрасти и полове.

Националните федерации бяха помолени да подкрепят плана до 19 септември. Основният стимул е 20 милиона долара гарантирано финансиране и до 20 милиона долара повече чрез отделна социална програма. Инфантино предупреди, че без реформа асоциациите ще имат значително по-малко финансиране за развитие на футбола на местно ниво и за национални отбори. Критиците в медиите веднага посочиха създаването на „резервно летище" за президента на ФИФА след края на мандата на швейцарския президент през 2031 г. като една от причините за реформата.

Ситуацията се оказа чувствителна и за JPMorgan. През 2021 г. банката финансира Европейската клубна суперлига. Проектът обаче предизвика масови протести и се провали за по-малко от седмица. Повечето клубове бяха принудени да се извинят, а JPMorgan призна, че е преценила погрешно реакцията на общността по това време, но сега отново прави същата грешка.

Частните пари вече са трансформирали спорта: да се пречи е глупаво

Идеята за отделяне на търговски права в отделна компания и продажба на миноритарен дял на инвеститори не е уникална. Този модел е прилаган многократно в световния спорт, включително футбола. Например през 2021 г. CVC Capital Partners плати 2,7 милиарда евро за 8,2% от търговските права за испанската Ла Лига като част от проекта LaLiga Impulso. Клубовете получиха незабавна ликвидност, но се ангажираха да споделят част от приходите от телевизионни права в продължение на 50 години. Във Франция през 2022 г. CVC инвестира 1,5 милиарда евро във футбол и придоби 13% от новото търговско дъщерно дружество на Професионалната футболна лига. И в двата случая лигите не продадоха турнирите директно, а монетизираха дяловете си в специални структури, както беше замислено и от ФИФА.

В ръгбито CVC придоби 14,3% от търговските права за Six Nations от международната федерация за 365 милиона долара. Фондът притежава и 27% от търговската структура на Premiership Rugby и 28% от United Rugby Championship, водещото британско първенство в спорта. В Нова Зеландия New Zealand Rugby продаде приблизително 6% от търговските си права на американския фонд Silver Lake за 130 милиона долара.

Но основният пример, много близък до проекта на Инфантино, си остава Формула 1. През 2006 г. CVC придоби контролен дял във водещата състезателна серия за 2,1 милиарда долара, а през 2016 г. продаде актива на Liberty Media за 4,4 милиарда долара. Навлизането на американската компания в светилището на моторните спортове и промените, които то донесе, също предизвикаха критики от феновете ветерани. Но Формула 1, която намаляваше в рейтингите си и оставаше затворен продукт при стария модел на управление, се превърна в модерен спектакъл. Надпреварата засили търговските си усилия, разшири аудиторията си и се превърна в един от най-бързо развиващите се спортни проекти, особено сред зрителите на възраст от 16 до 29 години.

Международният олимпийски комитет също не е непознат за комерсиализацията, въпреки че действа предпазливо, предвид обширния си опит в аматьорския спорт и участието в структурата си на много различни спортове и държави с поляризиращи подходи към състезателната идеология. Въпреки това МОК обсъжда сътрудничество с фондове като CVC, Carlyle и Permira, включително в монетаризацията на медийни права и дъщерни дружества като Olympic Broadcasting Services. Поддръжниците на този подход казват, че частният капитал може да осигури финансова устойчивост. Критиците посочват потенциално противоречие между приоритета на рентабилността и хуманитарните принципи на Олимпийската харта.

Голфът е един от водещите шампиони на комерсиализацията. В началото на 2024 г. PGA Tour създаде PGA Tour Enterprises и прехвърли медийни права, спонсорски договори и други търговски операции на новата компания. До началото на 2026 г. оценката му надхвърли 12,9 милиарда долара. Консорциумът Strategic Sports Group, включващ Джон Хенри, Артър Бланк и Стив Коен, се ангажира да инвестира до 3 милиарда долара. Над 1,5 милиарда долара от първоначалната инвестиция бяха разпределени между активни голфъри в акции въз основа на постижения и статус.

В тениса през 2023 г. женската WTA сключи споразумение с CVC Capital Partners, продавайки 20 процента от търговските права на новото юридическо лице WTA Ventures за 150 милиона долара, за да централизира маркетинга и излъчването. Международната федерация по волейбол (FIVB) си партнира с CVC, за да създаде търговско подразделение, Volleyball World, с инвестиция от 300 милиона долара за управление на търговските права за глобални турнири. В бойните спортове правата исторически са били концентрирани в частни промоции. През 2016 г. WME-IMG придоби UFC за 4 милиарда долара, а през 2023 г. UFC и WWE се сляха в публична компания, TKO Group Holdings. Тя притежава медийни права, спонсорски договори и промоционални лицензи. Основният конкурент на UFC, Professional Fighters League (PFL), придоби Bellator в края на 2023 г. Търговските права на обединената компания скочиха драстично благодарение на финансовата подкрепа от Саудитска Арабия. SRJ Sports Investments (дъщерно дружество на суверенния фонд PIF) инвестира 100 милиона долара в PFL, придобивайки миноритарен дял в бизнеса.

Всички тези примери потвърждават, че частният капитал отдавна присъства в състезанията и продажбата на дялове в търговски организации сама по себе си не представлява предателство на основните идеали на спорта. В някои случаи инвестициите са ускорили растежа, спомогнали са за централизиране на продажбите, подобрили са медийните продукти и са осигурили на участниците средства за развитие. Но във футбола FFE се изправи пред въпрос, с който типична лига или промоция почти никога не се сблъсква: може ли ръководството на международна федерация да прехвърли икономически дял в турнир, изграждан в продължение на десетилетия от национални отбори и фенове по целия свят, на инвеститори? Отговорът на този въпрос със сигурност ще бъде „да", рано или късно, но не сега.

Проектът на Инфантино се провали не защото такъв модел не работи никъде. Напротив, той работи във футбола, ръгбито, тениса, волейбола, моторните спортове и голфа. Но FFE се провали на първия политически тест, защото ФИФА се опита да прехвърли търговски модел на световното първенство без доверието на онези, които се смятат за негови съсобственици. Организацията се отказа от продажбата на дела, но дебатът за частните пари в световния спорт не е изчезнал. Следващият опит, ако има такъв, ще изисква не само по-убедителен финансов модел, но и напълно различен медиен подход и правилния избор на място и време за представяне на революционните промени.