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Евтината стая на морето не решава скъпия проблем

2028
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Хотелиери свалят цените през август в опит да привлекат повече туристи. СНИМКА: ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Намаления по морето от 30–40% в началото на август звучат като добра новина за туристите, но за бизнеса са тревожен сигнал. В разгара на сезона хотелите свалят цените до равнища, които доскоро предлагаха едва през септември. Причината е проста - празната стая не носи никакъв приход, а разходите за заплати, храни, ток и поддръжка продължават да растат.

Проблемът обаче не може да се реши само с промоции, трябва дългосрочна политика, а не първо да се пробва с космически цени, а след това да идват намаленията. А загубата на чартърни полети от Германия, слабата реклама и зависимостта от няколко основни пазара показват колко уязвим остава секторът. Намалената цена може да запълни леглата за седмица, но не създава устойчив туризъм.

Хотелиерите в момента продават по-евтино, за да ограничат загубите. Истинският въпрос е дали след края на сезона държавата и бизнесът ще потърсят причините, или и догодина ще разчитат на същото спасение - августовски “черен петък”, но край морето.

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Хотелиери свалят цените през август в опит да привлекат повече туристи. СНИМКА: ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

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