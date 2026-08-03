Евтината стая на морето не решава скъпия проблем

Намаления по морето от 30–40% в началото на август звучат като добра новина за туристите, но за бизнеса са тревожен сигнал. В разгара на сезона хотелите свалят цените до равнища, които доскоро предлагаха едва през септември. Причината е проста - празната стая не носи никакъв приход, а разходите за заплати, храни, ток и поддръжка продължават да растат.

Проблемът обаче не може да се реши само с промоции, трябва дългосрочна политика, а не първо да се пробва с космически цени, а след това да идват намаленията. А загубата на чартърни полети от Германия, слабата реклама и зависимостта от няколко основни пазара показват колко уязвим остава секторът. Намалената цена може да запълни леглата за седмица, но не създава устойчив туризъм.

Хотелиерите в момента продават по-евтино, за да ограничат загубите. Истинският въпрос е дали след края на сезона държавата и бизнесът ще потърсят причините, или и догодина ще разчитат на същото спасение - августовски “черен петък”, но край морето.

Повече по темата четете тук.