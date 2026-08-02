Коментар №3 на седмицата: “Под игото” е любовен роман, телефоните са задължителни - и изведнъж училището става интересно

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Сегашната система насърчава учителите да стават “дървени глави”, които произвеждат тъпи деца

И това лято не направи изключение - ужасени директори и учители разкъсват ризи и повеждат борба с телефоните на учениците. Които трябва да бъдат забранени, изпепелени и децата да бъдат върнати по възможност в килийното училище. Където рошаво отче да им преподава вероучуние.

Странно, но никой, нито учител, нито образователен администратор, не желае да погледне истината в очите. А тя е, че образователната ни система е скучна и води децата към затъпяване, а забраните на новите технологии допълнително усилват този ефект. И вероятно следващата стъпка в създаването на тъпи деца с тъпи забрани ще е да се върне правото на учителя да налага с показалка при “непослушание”. На колене в ъгъла върху царевични зърна също не е лоша идея за и без това ретроградната ни образователна система, която превръща учителите от просветители в “дървени глави”.

Опитите в днешния свят да се борят въображаеми ефекти със забрани на телефони, интернет мрежи и изкуствен интелект много напомнят на опити да спреш цунами с дига от чували с пясък. Сори, не става. Много по-правилно е да подготвиш хората, в нашия случай децата, за живот и работа в новите реалности.

За целта обаче е нужно да имаш подготвени преподаватели. А това няма как да стане, докато на развитието на учителската професия се гледа единствено през призмата на материалните придобивки. Да, скокообразното увеличение на заплатите понапълни класните стаи с млади кадри. Но то по никакъв начин не реши проблема с пропастта между наистина годните да са учители и тези, за които доброто заплащане и големият летен отпуск са движещата сила. За съжаление, вторите - които не са годни да бъдат учители, са мнозинство в българските класни стаи. Просто влизайки в образователната система, на младите учители им се показва мекото на хляба - отпускът, преподаването колкото да ти минат часовете и по възможност никаква страст за самоусъвършенстване.

Показателна е статистиката колко от българските учители ползват лятото да се самоусъвършенстват и да повишат квалификацията си. Според проучвания на образователните синдикати за 88% от преподавателите обучението през лятото нарушава собствените им права на дълга почивка. И видиш ли, те трябва да получат още 5 допълнителни почивни дни, за да се квалифицират. Това при платен годишен отпуск между 48 и 56 дни в годината, какъвто няма нито една друга професия в България.

В същото време, докато учителите отмарят, децата не си губят лятото. Те постоянно се развиват, ползват модерните технологии и на 15 септември са готови отново да изненадат системата. “Изненада” е, за да не ползваме истинската дума, а тя е прецакат.

И когато тези подготвени ученици влязат в класната стая, там ги посреща отпочиналият, но откровено изостанал и позатъпял от дългия отпуск учител. Който отказва да се адаптира към децата и уменията им, а предпочита да ги обяви за затъпели от социалните мрежи. Ама толкова затъпели, че видиш ли, дори не могат да внимават в час. Но в същото време не му хрумва, че може да преподава за паралелите между режима на Доналд Тръмп и разрушаването на Римската република от Цезар и Октавиан Август, вместо да търси наизустяването на дати.

Или примерно да обърне внимание на учениците, че така трудното за изучаване “Под игото” всъщност е любовен роман. И че въздигането му до статута на основополагаща книга за българите е благодарение само на продължаващите и до днес кюскания между русофили и русофоби. Или пък да преподава в час по химия какво се случва с организма ти, като си наблъскаш пептиди за отслабване. Току-виж станал интересен учител дори за “кифлите”. Представете си дори колко полезен ще е час по религия, ако вместо катехизиса в него преподават как да разпознаеш лъжепророците като Ивайло Калушев.

Това обаче почти го няма в българските училища. Както няма и образование как всъщност човек трябва да ползва социалните мрежи. Кога и как е допустимо използването на изкуствен интелект, за да си напишеш домашното. Даже базисната разлика между фейковете в “Уикипедия” и истинската информация в истинска енциклопедия като “Британика” не се преподава.

А колко щеше да е интересно учителят да влезе в час и вместо да вземе телефоните на децата, да каже: “Вадете телефоните, имате 40 минути да откриете в интернет компрометираща информация за мен.” И със сигурност доста по-полезно, за да научат за вредите, които носят социалните мрежи.

Вината обаче не е в учителите. Просто системата, която създава овладяното от синдикалисти и дървени глави Министерство на образованието и науката, не стимулира мисленето. Целта е да се издържат матурите, да се покрият нормативите и нататък майната му. Този подход ражда забраните на телефони и деца, на които не им е интересно в час. И затъпяват безцелно вторачени в екраните, които хем са забранени, хем си стоят светнати под чина.