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Само в "24 часа" на 3 август: 3 евро такса за пратки не спира китайските платформи, засега

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Само в "24 часа" на 3 август можете да прочетете:

3 евро такса за пратки не спира китайските платформи, засега

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Вижте първите страници на "24 часа" от 3 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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