Само в "24 часа" на 4 август: Крадат криптовалути с нова измама

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В "24 часа" на 4 август четете:

Крадат криптовалути с нова измама - звънят от името на борса да "спасят" инвестициите

Превъртат километри и на хибридите – нова златна мина за измами у нас

3 магистрали и един тунел на концесия - възможни с промени в закон

С ВЕИ и батерии имаме шанс да станем енергийния център на Балканите - интервю с бившия екоминистър Юлиян Попов

Хладилник за хора спасява от жегите - в специалните страници Smart

Вижте първите страници на "24 часа" от 4 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.