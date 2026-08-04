Евростат: Българите по-недоверчиви към околните от румънците

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Българинът, изглежда, е доверчив към околните почти колкото средностатистическия европеец, но пък румънецът ни превъзхожда. Ако в целия Евросъюз респонденти над 16 г. са се оценявали по скала от 0 (“никакво доверие”) до 10 (“пълно доверие”) към другите, средният резултат е 5,8, у нас - 5,4 срещу 7,5 при румънците. Това показват данни на Евростат от 2025 г.

Финландците (7,0) и поляците (6,9) също са сред най-доверчивите на Стария континент.

Най-скептични към околните са кипърците (3,5), французите (4,0 ) и литовците (4,4), показват данните.

Няма данни представител на европейска страна да е попаднал в една от двете крайни точки на скалата - да не вярва на никого или да им вярва напълно.

