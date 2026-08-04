Дано точката на пречупване на имотния пазар да е по-плавна

При намаляващо население, а с непрекъснато увеличаващ се брой на новопостроените домове не е чудно, че България излиза на първо място в ЕС по брой на жилищата на хиляда души от населението.

Засилената строителна активност, която продължава и през второто тримесечие на 2026 г., може да е добра новина за строителните предприемачи, а бумът по принцип е добре дошъл и за онези, които купуват апартаменти с инвестиционна цел. Техните цени от години не са падали, а това е добре дошло и за банките, защото за тях е важно стойността на обезпечението по заема, който са отпуснали, винаги да е висока.

Но винаги има една точка на пречупване и е много важно, когато тя настъпи, да е колкото се може по-плавна. Защото дори един спад на цените с 10% би засегнал първо и най-силно онези, които съвсем наскоро са купили жилище с кредит. Но след това идва редът на стагнацията на строителството, което без друго ще докара допълнителни проблеми на икономиката.

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