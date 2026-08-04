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Дано точката на пречупване на имотния пазар да е по-плавна

2008
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Инвестиционната активност при жилищните имоти изобщо не показва признаци на спад – строителните разрешителни продължават да са повече, особено в столицата и големите градове. СНИМКА: Георги Кюрпанов

При намаляващо население, а с непрекъснато увеличаващ се брой на новопостроените домове не е чудно, че България излиза на първо място в ЕС по брой на жилищата на хиляда души от населението.

Засилената строителна активност, която продължава и през второто тримесечие на 2026 г., може да е добра новина за строителните предприемачи, а бумът по принцип е добре дошъл и за онези, които купуват апартаменти с инвестиционна цел. Техните цени от години не са падали, а това е добре дошло и за банките, защото за тях е важно стойността на обезпечението по заема, който са отпуснали, винаги да е висока.

Но винаги има една точка на пречупване и е много важно, когато тя настъпи, да е колкото се може по-плавна. Защото дори един спад на цените с 10% би засегнал първо и най-силно онези, които съвсем наскоро са купили жилище с кредит. Но след това идва редът на стагнацията на строителството, което без друго ще докара допълнителни проблеми на икономиката.

Повече по темата четете тук.

Инвестиционната активност при жилищните имоти изобщо не показва признаци на спад – строителните разрешителни продължават да са повече, особено в столицата и големите градове. СНИМКА: Георги Кюрпанов

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