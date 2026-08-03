Испански политици сочат с пръст към Мароко за кризата в Сеута

Испанският премиер Педро Санчес определи внезапния приток на 50 000 мигранти в ексклава Сеута в Северна Африка миналата седмица като атака, но се постара да обвини за организирането ѝ трафикантите на хора, а не мароканските власти. Тази дипломатическа позиция на Мадрид обаче е подложена на натиск от испански политици както отдясно, така и отляво, които твърдят, че Рабат трябва да даде обяснения за трансграничния наплив, при който загинаха 88 души, пише в свой анализ изданието "Политико".

Още от момента, в който миналия четвъртък голям брой хора започнаха да навлизат в града, сили на испанската Guardia Civil съобщиха, че мароканските жандармеристи, които обикновено помагат за охраната на границата, по необясними причини са напуснали постовете си.

Това предизвика подозрения у мнозина, че толкова голям поток от хора едва ли би могъл да бъде координиран без мълчаливото съгласие на Мароко, която претендира за испанските градове Сеута и Мелиля като окупирани територии.

Дипломатическите спекулации се съсредоточиха и върху въпроса дали Рабат не демонстрира сила в отговор на неотдавнашното сближаване на Испания с Алжир, който подкрепя самоопределението в Западна Сахара - територия, върху която Мароко има териториални претенции.

„Нека наричаме нещата с истинските им имена: Мароко използва хора, за да атакува нашия суверенитет", заяви Едуардо Рубиньо, депутат от лявата партия „Мас Мадрид", близка до Санчес.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас от консервативната Народна партия каза в понеделник, че ситуацията не може да бъде определена като миграционна криза, защото хората имат усещането, че ако това не е било организирано, то е било насърчено или позволено от мароканските власти.

Вивас призна, че Мадрид трябва да направи всичко възможно, за да продължи да работи с Рабат, но също така посочи пред испанския вестник „Ел Паис": „Мароко ни показа, че не е надежден партньор".

От началото на кризата лявоцентристкото управление на Испания дава приоритет на добрите отношения с Мароко, които ще се окажат от решаващо значение за разрешаването на кризата, вместо да хвърля вината върху Рабат.

Говорител на испанското външно министерство подчерта, че отношенията им с Мароко са отлични, а координацията по въпросите на миграцията и други теми остава много силна.

По време на посещението си в Сеута в петък Санчес определи кризата като атака, нарушение на териториалната цялост на Испания, но не направи опит да свърже Рабат с операцията, която той приписа на мафии, занимаващи се с трафик на хора.

Вместо това той описа Мароко като съюзник и благодари на Рабат за помощта при репатрирането на хората, които са влезли в ексклава без разрешение.

Мароканските власти предпочетоха да не коментират кризата в Сеута до късно в неделя вечерта, когато говорителят на Министерството на вътрешните работи Рашид Ел Халфи излезе с изявление, в което приписа внезапния приток на мигранти на публикации в социалните мрежи, които имали за цел да създадат илюзията за лесен достъп до европейското пространство без правни последствия.

„Кралство Мароко ще продължи да бъде, както винаги е било спрямо своите партньори, надежден и отговорен партньор, твърдо ангажиран с укрепването на международното сътрудничество и координацията в борбата срещу нерегламентираната миграция и трафика на хора", заяви още Ел Халфи.

Лидерът на испанската опозиция Алберто Нуньес Фейхо, който оглавява центристко-дясната Народна партия, през уикенда поиска разяснение за това, което не е сработило в сътрудничеството с Мароко и заяви, че Испания има право да изисква от Рабат да изпълни задълженията си по отношение на граничната сигурност.

Той каза още, че би искал Испания да поддържа отношения на добросъседство, сътрудничество и взаимно уважение с Мароко, но че има неща, които не бива да се правят, а ако все пак се правят, трябва да получат решителен отговор.

Въпреки това Народната партия насочи своята по-широка политическа стратегия към неспособността на правителството на Санчес да предвиди внезапния приток на мигранти, вместо да се фокусира върху Мароко.

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви през уикенда, че Националният разузнавателен център на страната, който се занимава както с външно, така и с вътрешно разузнаване и контраразузнаване към министерството на отбраната, не е предупредил Мадрид за никакви събития на границата.

Но източници от разузнаването, цитирани в понеделник от испанската радиомрежа „Кадена Сер", заявиха, че в навечерието на кризата от миналата седмица министерството на вътрешните работи е било предупредено, че всеки момент може да се случи масово нахлуване в Сеута. Освен това испанските медии съобщиха, че през юли собствената Служба за бежанци и убежище към министерството е предупредила, че нарастващият брой мигранти, които преплуват до Сеута, скоро може да претовари ексклава.

„Санчес и правителството му лъжат, както винаги. Правителството беше предупредено от разузнавателните си служби и не предприе нищо", заяви говорителката на Народната партия Естер Муньос.

Неспособността на Мадрид да предвиди кризата ще бъде разгледана на извънредна среща на посланиците на ЕС в понеделник, както и на отделна извънредна среща на върха на министрите на вътрешните работи на блока, насрочена за вторник.

През последните пет дни множество лидери на ЕС и крайнодесни партии разкритикуваха Испания за това, че е загубила контрол над една от външните граници на блока и фактически сама е предизвикала кризата в Сеута, като предприе стъпки за предоставяне на правен статут на 1,2 милиона нелегални мигранти.

В писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и ирландския министър-председател Мишел Мартин 22 от лидерите на блока призоваха в събота за надзор на ниво ЕС върху националните политики, които могат да служат като привличащи фактори.

Преди срещата на посланиците на ЕС в понеделник испанският външен министър Хосе Мануел Албарес отхвърли критиките към Мадрид от други европейски столици и заяви, че страната му ще изисква солидарност от всички държави-членки на Европейския съюз.

„В момента Испания има най-малкия брой нередовни влизания по средиземноморския маршрут", заяви Албарес по време на интервю за испанската държавна телевизия TVE. Вместо да поставя под съмнение усилията на Мадрид, той настоя, че ролята на ЕС е да подкрепи и съдейства на Испания в защитата на „единствените два европейски и испански града, които споделят сухоземна граница с Африка".

Докато порицаваше критично настроените държави-членки за тяхното отношение, испанският външен министър похвали Рабат за помощта му при разрешаването на кризата.

„Още от самото начало Мароко предложи съдействие, за да се опита да предотврати този поток от хора и, преди всичко, да осигури незабавното им връщане, както се случва в момента. По-голямата част от влезлите вече са се върнали в Мароко, а Мароко продължава да предлага това съдействие, за да може всеки, който е влязъл в Сеута, да се върне в Мароко", заяви той.