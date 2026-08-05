Само в "24 часа" на 5 август: Депутатите ще литнат за 1 милион

Само в "24 часа" на 5 август четете:
Депутатите ще литнат за 1 милион
Ами ако 60 000 африканци се разположат в Безмер? - анализ на Валери Найденов
Гюров или друг кандидат – алтернатива на Радев, трябва да бъде подкрепен много скромно от ПП-ДБ, иначе ще му навредим, казва в интервю депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова
От 1 септември до 30 ноември - време да кажем как да инвестират парите ни за втората пенсия
А в специалните страници "168 истории" четете:
Човешката жестокост е непреодолима, казва в интервю режисьорът Явор Гърдев
Войната за последните девствени плажове в Европа
Бакшиши спасяват сезонните работници и в САЩ, и в България
Прислужниците от Филипините - бъдещ лукс за България
Военните ли убиват делфините в морето
ФБР следи денонощно Мерилин Монро, а ЦРУ проучва как е замесено в смъртта й
Отровата, с която искат да убият Мелания Тръмп
"Одисея" и едни от най-необикновените филмови саундтракове
Глезени и мързеливи ли са джен зи?
Вижте първите страници на "24 часа" от 5 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.