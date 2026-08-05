Само в "24 часа" на 5 август: Депутатите ще литнат за 1 милион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 5 август четете:

Депутатите ще литнат за 1 милион

Ами ако 60 000 африканци се разположат в Безмер? - анализ на Валери Найденов

Гюров или друг кандидат – алтернатива на Радев, трябва да бъде подкрепен много скромно от ПП-ДБ, иначе ще му навредим, казва в интервю депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова

От 1 септември до 30 ноември - време да кажем как да инвестират парите ни за втората пенсия

А в специалните страници "168 истории" четете:

Човешката жестокост е непреодолима, казва в интервю режисьорът Явор Гърдев

Войната за последните девствени плажове в Европа

Бакшиши спасяват сезонните работници и в САЩ, и в България

Прислужниците от Филипините - бъдещ лукс за България

Военните ли убиват делфините в морето

ФБР следи денонощно Мерилин Монро, а ЦРУ проучва как е замесено в смъртта й

Отровата, с която искат да убият Мелания Тръмп

"Одисея" и едни от най-необикновените филмови саундтракове

Глезени и мързеливи ли са джен зи?

Вижте първите страници на "24 часа" от 5 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.