Предимство, за което трябва да благодарим на строителите на Първа атомна

Поне за едно нещо хората, които навремето са се наели да проектират и изградят АЕЦ “Козлодуй”, заслужават нашата похвала и благодарност. През далечната вече 1969 г. те са направили един ултраконсервативен проект, който позволява сега на атомната централа да се справи без проблем с огромния спад на нивото на водите на река Дунав.

Докато на Румъния и на Унгария им се наложи да спрат ядрените си централи, в нашата съоръженията за вземане на водата са разположени почти на дъното на реката – под 17 метра дълбочина. Това позволява охлаждането да продължи дори ако нивото падне с още 40 сантиметра под сегашния исторически минимум.

Освен това за критични ситуации централата разполага със затворени охлаждащи басейни и автономни системи, които са напълно независими от моментното състояние на Дунав.

Тези конструктивни и стратегически предимства позволяват на България да спасява с произведения ток съседните държави в сегашния момент, когато потреблението е много високо.

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