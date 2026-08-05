Ами ако 60 000 африканци се разположат в Безмер?

Или кой хвърли мигрантската бомба в испанския анклав Сеута

Ако българските власти не бяха позволили на американските самолети да паркират на летището в Безмер, какво би се случило?

Вече имаме нагледен пример. Мадрид отказа същата услуга - и само за 1 ден над 60 хиляди млади мигранти нахлуха в Сеута – испанския анклав на африканското крайбрежие. Какво пречи подобно събитие да се организира специално за селото Безмер, чиито жители си позволиха да протестират срещу самолетите?

Събуждат се една сутрин безмерци и какво да видят – по улиците им са налягали или се разхождат около 60 хиляди африканци, афганистанци и други пътуващи етноси. Те и без това се точат на безкрайна нишка през Странджа и Сакар, какво пречи на трафикантите да ги направят на тълпа и да ги разположат геополитически? Още на другия ден безмерци ще молят за два пъти повече американски самолети и ракети “Томахок”, ако обичате. Разбира се, засега няма

никакви доказателства, че нахлуването в Сеута е организирано

от Тръмп или от Нетаняху - това е само една от конспиративните теории. Но че има конспирация, има. Мижавите медии се задоволяват да обвинят социалните мрежи тикток и инстаграм, като че ли алгоритмите сами създават нови профили и тези профили дават указания къде, кога и как да се явиш, за да станеш европеец.

А и защо им е на мигрантите да следват тези указания? Те и без това си преминават в Сеута редовно, на малки групи или поединично. Като действат скромно, имат шансове. Стреснат ли испанските власти и цяла Европа – резето пада.

Кой тогава е истинският организатор? Според испанския премиер Педро Санчес нахлуването е организирано от трафикантите на хора. Това бе подхванато от Мелони, Макрон и Фон дер Лайен – както винаги,

европейските лидери разсъждават като влюбени тюлени

Те издават някакъв зов, в който не се забелязва логика.

За какво му е на трафиканта подобна беля, питам аз? Първо, той е един вид туристически оператор, той предоставя услуга срещу пари. На вас трябва ли ви туроператор, за да се разходите по плажа? Кой мароканец би платил дори цент, щом може сам спокойно да мине през дупка в оградата на Сеута или да преплува стотина метра? Каква услуга изобщо предоставяш, та да ти се плаща?

За да изкара пари, трафикантът качва желаещите на гемия и ги превозва през Средиземно море чак до Лазурния бряг, където белите европейки се припичат по бански и дори без. За тази екскурзия вече си струва да дадеш хиляда, две хиляди, десет хиляди долара.

Второ, трафикантът не е луд, та да заколи кокошката,

която снася златни яйца. Събитието в Сеута така стресна и испанските, и европейските власти, че този път май наистина ще започнат да си пазят границите.

Повечето от 60-те хиляди младежи бяха

незабавно изритани обратно

на мароканска територия – къде со кротце и со благо, къде со малко кьотек. Не им бе дадена вода и закуска, не им бе позволено да пишат молби за помощ и убежище, подкараха ги като стадо с полицейските палки по задниците. Това може само да откаже клиентелата на трафикантите от нови опити.

Разбира се, хуманитарните НПО-та веднага нададоха вой, но Сеута явно преля чашата на толерантността и занапред Европа ще е много по-безцеремонна. Хващам се на бас, че много скоро и европейските закони ще се променят. За какво им е това на трафикантите? И трето, този, който е организирал такъв хепънинг, не може да не бъде разкрит. Засега е известно, че тълпите са мобилизирани чрез десетки новосъздадени профили в тикток и инстаграм. Тези профили могат да бъдат локализирани и разкрити. Няма да мине и половин век, и истината ще изскочи от архивите на ЦРУ.

Регионалният президент на Сеута, Хуан Вивас, обвини мароканските власти. Наистина, те обикновено насърчават миграцията и по принцип не признават анклавите за испански, но за какво им е чак такъв скандал? И защо в един момент приеха мигрантите обратно без съответните процедури, които обикновено траят с месеци? Това ще им създаде сериозни неприятности на местна почва.

Като елиминираме един по един възможните автори, стигаме до

големия грях на испанския премиер Педро Санчес

- той се противопостави категорично на военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран. Испания стигна дори дотам, че отказа на САЩ достъп до съвместно управляваните военни бази и затвори въздушното си пространство за американски самолети, участващи в операции, свързани с конфликта. В един момент Педро Санчес направо заприлича на нашия Костадин Костадинов, с тази разлика, че говори на испански.

Този отказ разгневи Вашингтон. През март държавният секретар Марко Рубио публично постави под въпрос ползата от НАТО, ако страни като Испания отказват достъп до ключови обекти по време на война. Няколко седмици преди кризата в Сеута Доналд Тръмп изрично нарече Испания “ужасен партньор” и “загубена кауза” и нареди на Министерството на финансите да удари Мадрид с нови мита.

Испания обиди и Израел, като призна палестинската държава.

По време на мигрантската криза израелският посланик в ООН Дани Данон публично нарече Сеута и другия анклав, Мелиля, “колониални анклави” в Африка. Което впрочем не е далеч от истината.

А може би Израел има зъб на Мадрид още от завоюването на тези анклави някъде през XV-XVI век? Горе-долу по същото време Испания прокужда сефарадските евреи, та идват чак по нашите земи. И както знаем от аферата с пейджърите на “Хизбула”,

Мосад е много ловък в операциите по интернет

Внезапният взрив от синхронизирани, алгоритмично оптимизирани акаунти в TikTok и Instagram бе прекалено професионален, за да бъде дело на аматьори от държава като България например. Не, това е по силите само на службите в Израел, САЩ, Китай и… Русия, как можах да я пропусна?

Аз може да съм пропуснал Путин, но украинското външно министерство – не. Лично министърът Андрий Сибига официално съобщи, че украинското разузнаване е разкрило над 1500 високосинхронизирани публикации на тема Сеута, разпространени чрез мрежи, свързани с руската държава.

Кампанията тръгва от интернет телевизията RT (“Русия днес”) и от интернет мрежата “Правда”. В рамките на 48 часа тази мрежа е нацелила испанската публика с над 300 пропагандни статии, чиято цел е да всяват паника и разочарование от Европейския съюз.

Така че и тук Путин има пръст.