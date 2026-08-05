Сеута и Мелиля поставят Испания пред ново изпитание

Нашествието на мигранти към испанските анклави Сеута и Мелиля миналата седмица постави Мадрид в отбранителна позиция заради статута на двата автономни града в Северна Африка, както и заради дългогодишните претенции на Мароко към тях, пише в свой анализ изданието "Политико".

Лекотата, с която десетки хиляди мигранти са успели да проникнат през границата, засили усещането за уязвимост към хибридна атака. Тревогата бе допълнително засилена от опасенията, че традиционните съюзници на Испания в НАТО - САЩ и ЕС - вече не са напълно надеждни заради политическите им конфликти със социалистическия премиер Педро Санчес.

Подкрепен от все по-топлите отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, Рабат използва момента и засилва претенциите си към Сеута и Мелиля, които разглежда като окупирани територии, чрез подкрепяните от държавата медии в Мароко.

Но още по-тревожно за Мадрид е, че този аргумент вече не идва единствено от Рабат. Въпросите около вековния контрол на Испания върху тези крепостни градове бяха повдигнати и в доклад на Конгреса на САЩ, както и от посланика на Израел в ООН.

Това е знак за нивото на тревога в Мадрид, че правителството вече е принудено публично да прави изявления по въпрос от международното право, който само преди седмица би смятало за напълно очевиден.

„Сеута и Мелиля не подлежат на обсъждане", заяви министърът на отбраната Маргарита Роблес по време на пресконференция в понеделник. „Всички трябва да са напълно наясно, че териториалната цялост и суверенитетът на Испания не са предмет на дебат."

Отхвърлянето на мароканските претенции от страна на правителството не успя да намали опасенията в Испания какво би се случило, ако Рабат увеличи натиска. Тази седмица националните вестници бяха изпълнени с анализи, изразяващи страхове от „Зелен марш 2.0" - като посочват паралелите с използването от Мароко на масова народна мобилизация за завземането на испанската провинция Западна Сахара през 1975 г.

Хосе Мануел Гарсия-Маргальо, който беше външен министър на Испания между 2011 и 2014 г. и е член на дясноцентристката Народна партия, заяви, че е от решаващо значение Испания да покаже, че контролът ѝ върху двата града не подлежи на преговори.

„Мислите ли, че британците биха позволили 60 000 испанци да влязат в Гибралтар?", попита той. „Бих насърчил това правителство да бъде малко по-британско."

„Трябва да се стремим да бъдем приятели с Мароко", добави той. „Но е важно да гарантираме, че дори приятелите ви разбират, че има червени линии, които просто не могат да бъдат преминавани."

Имперски наследства

Сеута и Мелиля са сред малкото останали следи от огромната Испанска империя. Те са под управлението на Мадрид съответно от 1668 г. и 1497 г. и са напълно интегрирани части от Испания - както и от Европейския съюз.

Но след като получава независимост от Франция през 1956 г., Мароко последователно предявява претенции за суверенитет над двата анклава, които определя като „колонии", „окупирани" от Испания. Тези териториални амбиции бяха допълнително подчертани в преобладаващо подкрепяните от държавата марокански медии след събитията от миналата седмица.„Основният въпрос вече не е дали тези градове ще бъдат реинтегрирани в тяхната естествена среда - Мароко, а колко време ще отнеме това и колко човешки трагедии ще трябва да бъдат понесени дотогава", написа Le360, издание, смятано за близко до мароканското кралско семейство.

Претенциите на Мароко към Сеута и Мелиля напоследък получиха подкрепа от международните съюзници на Рабат - сред тях и влиятелен републикански политик в САЩ.

В интервю за испанския вестник El Español през април американският конгресмен Марио Диас-Баларт, който е член на влиятелната Комисия по бюджетните кредити, заяви, че „Сеута и Мелиля се намират на мароканска територия" и постави под въпрос дали автономните градове „са част от Испания или трябва да бъдат част от Мароко".

Той също така отбеляза, че докато испанският премиер Педро Санчес „застрашава" съюза между САЩ и Испания заради противопоставянето си на войната в Иран, Мароко е било „непоколебим съюзник" на Вашингтон.

Седмици по-късно, докато американските законодатели подготвяха законопроект за бюджетните кредити, включващ предложение за отпускане на 40 милиона долара за Мароко за разходи в областта на отбраната и сигурността, Диас-Баларт представи доклад в Конгреса, в който се посочва, че „администрираните от Испания градове Сеута и Мелиля се намират на мароканска територия и остават предмет на дългогодишните претенции на Мароко".

В документа допълнително бе изразена подкрепа за „дипломатическо ангажиране" относно „бъдещия статут" на автономните градове.

Диас-Баларт отрече докладът на Конгреса да е имал за цел да сигнализира за сериозна промяна в позицията по въпроса за Сеута и Мелиля.

„Това е спорен въпрос от известно време. Мароко е силен съюзник на Съединените щати — то беше първата страна, която призна САЩ. А през годините сме имали добри отношения с Испания. Всичко, което искахме, беше държавният секретар [Марко] Рубио да следи този въпрос и да се увери, че и двете страни разговарят по него", заяви той.

Но готовността на конгресмена да даде трибуна на претенциите на Рабат към Сеута и Мелиля показва колко близки са станали отношенията между Мароко и Съединените щати след 2020 г.

Тогава президентът Доналд Тръмп предприе знакова стъпка, признавайки претенцията на Рабат към спорната територия Западна Сахара в замяна на нормализиране на отношенията между Мароко и Израел.

Миналата седмица Тръмп потвърди отново това признаване в изявление, публикувано от посолството на САЩ в Рабат, точно в момента, когато мигрантският наплив към Сеута достигна своя пик. Мароко показа удовлетворението си от решението, като обяви, че ще преименува голяма магистрала на името на президента.

Допълнително засилвайки тревогите на Испания за нейните територии в Северна Африка, посланикът на Израел в ООН Дани Данон реагира на кадрите от миналоседмичния мигрантски наплив, като отвърна на критиките на Мадрид към войната в Газа и постави под въпрос испанското присъствие в Сеута и Мелиля.

„Може би преди да продължи да ни поучава, е време [Испания] да обясни на света защо все още поддържа колониални анклави в Африка", написа той в X.

По-късно ръководителят на израелската дипломатическа мисия в Мадрид Дана Ерлих уточни, че коментарите на Данон не представляват официална позиция.

Гарсия-Маргальо заяви, че проблемите с Диас-Баларт и Данон са следствие от външната политика на Санчес.

„Не съм изненадан и че тези твърдения се разпространяват в други части на света... Отношенията на настоящото правителство с администрацията на Тръмп и с правителството на Израел се влошиха значително в последно време", каза той. „Когато демонстрирате, че сте срещу определени държави, трябва да очаквате последствия."

Призракът на „Зеления марш"

За испанците идеята, че Мароко може да създаде ситуация, която да му позволи да анексира територия, далеч не е само теоретична спекулация. Мнозина все още помнят мароканския „Зелен марш" от 1975 г. — операция, която принуди Испания да предаде Западна Сахара.

„Рабат разположи десетки хиляди цивилни граждани, за да преодолее граничните постове в испанска Сахара през 1975 г., докато диктаторът Франсиско Франко умираше", заяви Хосе Луис Родригес Хименес, професор по история в Мадридския университет „Рей Хуан Карлос" и автор на книга за падането на испанска Сахара.

„По онова време не беше ясно кой управлява — или ще управлява — Испания, а Мароко се възползва от слабостта на испанската държава, за да поеме контрола над провинцията", каза той.

Половин век по-късно, според него, крал Мохамед VI на Мароко е открил подобна слабост у Санчес, чието правителство на малцинството не може да приема важни закони, а най-близкото му обкръжение е въвлечено в мрежа от неудобни корупционни скандали.

Както заяви бившият външен министър Гарсия-Маргальо: „Нямам никакво съмнение, че слабостта на настоящото правителство е допринесла за тази криза."

Историкът Родригес Хименес заяви, че Рабат периодично е изпитвал готовността на Мадрид да защитава своите територии в Северна Африка.

Родригес Хименес заяви, че Санчес е допуснал грешка, като е отговорил на този инцидент с промяна на историческата позиция на Испания в подкрепа на правото на самоопределение на Западна Сахара и е приел стремежа на Мароко да поеме контрола над спорната територия.

„Правителството избра да умилостиви Рабат, без да разбере, че това е било възприето в Мароко като знак за слабост — от държава, която не ни е приятел и която има всеки интерес да използва нашите уязвимости", каза той.

„Това, което се случи миналата седмица, беше репетиция за евентуално нахлуване", добави той. „А Рабат отбеляза пълната неспособност на Мадрид да отблъсне тази атака."

„Испанското присъствие не подлежи на съмнение"

Испанските официални представители отхвърлят обвиненията, че кризата около Сеута е накарала Мадрид да изглежда слаб. Във вторник министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че кризата е показала, че страната е „силен" и уважаван регионален фактор.

Способността на Испания да демонстрира сила пред Рабат става все по-важна, тъй като ангажиментът на НАТО да защитава Сеута и Мелиля изглежда по-малко сигурен, отколкото преди. През 2022 г. тогавашният генерален секретар на алианса Йенс Столтенберг изрично посочи северноафриканските градове като територии, попадащи под защитата на НАТО.

Оттогава обаче ситуацията се промени. Тръмп постави под съмнение ангажимента на НАТО към колективната отбрана, а отношенията му с Испания — която той многократно е критикувал за недостатъчните разходи за отбрана и за отказа ѝ да подкрепи войната в Иран — са особено напрегнати.

Попитан каква е позицията на НАТО в момента, представител на алианса заяви: „Не спекулираме с хипотетични сценарии", като добави, че организацията е „готова и добре подготвена да защитава всички съюзници".

Гарсия-Маргальо заяви, че ангажиментът на НАТО за колективна отбрана е толкова силен, колкото е „готовността на нашите съюзници да ни подкрепят... тълкуването на условията на всеки договор в крайна сметка е политическо решение".

На въпрос към испанското външно министерство какви мерки е предприело правителството, за да отговори на опасенията относно международните дискусии за Сеута и Мелиля, особено във връзка с доклада на Диас-Баларт в Конгреса на САЩ.

Министерството не отговори пряко на въпросите, но отхвърли всяко твърдение, че суверенитетът над двата града може да бъде предмет на преговори.

„Испанският характер на Сеута и Мелиля не подлежи на никакво съмнение и е признат като такъв от международното право и от целия свят", заяви говорител на ведомството.