Само в "24 часа" на 6 август: На театър в София през есента – какво е новото и различното

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Само в "24 часа" на 6 август четете:

Бившата шефка на митниците Петя Банкова с охрана допреди 10 дни, макар и формално

На театър в София през есента – какво е новото и различното

Апелирам министър Демерджиев да призове американската страна за информация, за да изчистим казуса с обвиненията на Васил Божков веднъж завинаги, казва в интервю бившият финансов министър и настоящ депутат Владислав Горанов

Градският туризъм е в подем, рано е да говорим за слаб сезон на морето. Расте броят на туроператорите у нас за пешеходна, велосипедна и конна екскурзия - анализ на Байко Байков, член на УС на Асоциацията за активен туризъм

Пожелайте си нещо: пик на падащи звезди и пълно слънчево затъмнение в един ден

Не тичайте към Сикстинската капела, най-голямото съкровище на Ватиканските музеи е всичко, което пропускате - четете в специалното приложение Art

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.