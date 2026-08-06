Градският туризъм е в подем, рано е да се говори за слаб сезон на морето

Расте броят на туроператорите у нас за пешеходна, велосипедна и конна екскурзия

Прибързано е да се твърди, че сезон 2026 на Българското Черноморие е слаб. Лятото в момента е в разгара си, а след около месец и половина ще излязат данните за бранша и тогава ще може да се правят оценки на сезона.

Има и друг аспект - намирам голяма разлика между това, което се отчита като туристически интерес и реализация по отношение на средствата за настаняване, хотелите и къщите за гости спрямо тези, които са по принцип свързани с неформалния туристически оборот - гостувания в апартаменти като втори дом и т.н. Разбира се, не може да се оспори

отливът на туристи

от традиционни пазари като Германия, Великобритания, Скандинавия. Струва ми се, че войната в Украйна оказва влияние върху предпочитанията на хората към почивка на българския бряг на Черно море - близо сме до горещите точки.

Войната в Близкия изток също компрометира няколко пазара с много сериозни обороти през последните години, които са традиционни за нас, включително и Израел. Но реално какво се случва на морето, ще може да се разбере след около месец и половина.

Намирам обаче ръст сред чуждестранните туристи у нас, които предпочитат градския туризъм. Тенденцията стана забележима в годините след COVID - тогава статистиките показаха ръст на пътуванията към вътрешността на страната, към изявените туристически центрове като София, Пловдив, Велико Търново. Интересът към морето е нещо различно, той си е налице и си съществува и развива независимо от тази сравнително нова тенденция.

Свързвам я на първо място с бума на полетите, който беше предпоставен от три авиокомпании - националния превозвач България Air, Wizz Air и Ryanair. С развитието на всички тези нови релации към България от пазари като Италия, Испания и Полша основно в западната част на страната всъщност се появиха предпоставки за много силно развитие на градския туризъм.

У нас той се развива чрез туристически пакети от

3 до 4 дни, които чуждестранните гости сами си

аранжират Ползват туроператори с интереси, свързани с историята, културата, гастрономията, нощния живот, спа културата. Голяма част от западноевропейските градове са изключително натоварени с туристи. Местните жители на много места там протестират, докато тук такава пренаселеност не се наблюдава и гостите могат спокойно да се насладят на местната атмосфера и да я почувстват чрез традиционни културни събития по места - от оперни, кино- и театрални фестивали през фолклорни, класически и поп и джаз концерти, изложби до коледни базари, исторически възстановки и какво ли още не.

Самата градска архитектура и свързаните с нея събития, тук могат да се споменават много събития, които подчертават или развиват тази култура. Това привлича част от западноевропейските туристи. Да не забравяме, че те вече имат изключително лесен достъп до тях - самите летища са с удобен транспорт към градовете, към които принадлежат, дали с метро, както е в София, или чрез съвсем кратки трансфери, както е за Варна или Бургас, а и като време на полета. Това е от изключително значение, защото цената на самото пребиваване става по-ниска, което е плюс за туриста и действа като виртуален маркетинг. Много от гостите на страната ни аранжират сами своето пътуване - има

бум на AirBNB резервациите,

а и на други платформи.

За хотелите това означава бум на заетостта. Тази тенденция е видима в по-големите ни туристически центрове София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, но влияе и като ежедневна активност в околните туристически центрове, в които се провеждат културни събития. Например това са фестивалите на розата в Казанлък и Карлово, също - "Сурва" в Перник, джаз фестивала в Банско, който привлича огромен брой чуждестранни гости. Фолклорните фестивали в различни кътчета на страната също са много популярни и имат своята публика, а участието в тях също поражда много сериозен поток от зрители.

За някои от концертите в Пловдив и Бургас билетите са изкупени много преди да се случат. Интерес предизвикват и историческите възстановки в "Капана" в Пловдив например, светлинното шоу на Царевец във Велико Търново - също. Имаме и оперни спектакли на живо в София, Белоградчик, Велико Търново. Тук е мястото да отбележа, че природните красоти, с които България разполага, са идеалното съчетание с историята и културата ни и с богатството от манастири, което представя християнската традиция в България.

Няма да е справедливо да пропусна туристически център като Стара Загора - район с богато културно-историческо наследство, съчетано с възможностите за спа и винен туризъм в района.

И не на последно място - вече имаме изключително голям брой туроператори за пешеходен, велосипеден и конен туризъм. Насочени са основно към чуждестранни гости. Тук вече пакетите рядко са 3-4 дни, обикновено говорим за

седмична натовареност

Тези пакети са с много по-висока принадена стойност, освен това преразпределят този потенциал към по-малките населени градчета и села и туристически центрове.

Целият този невероятен микс привлича вниманието на туристите, които срещу добра цена и за 2-4 дни до седмица успяват да видят много от прелестите на страната ни. Предполагам, че с достъпните транспортни връзки тенденцията ще се запази и развие. Виждате тази година колко много

нови ротации в Испания, Италия и Полша

се откриха.

Всеки един район, привлекателен за туристи у нас има възможност да се рекламира, но самостоятелният маркетинг на такова ниво обикновено е неуспешен. Шансът по-малките туристически центрове да се развият е чрез маркетинг на регионално ниво. Няма как туристически центрове, които имат своето място в локалния туристически бизнес, да се появят на международната сцена самостоятелно.

Затова трябва да се търси интеграция на по-високо ниво. За съжаление този проект за развитието на туристическите региони на България не е толкова успешен, колкото ни се искаше на всички от туристическия бранш по различни причини. По-развитите туристически дестинации, като Италия и Испания, маркетират на ниво провинция, например Венето или Емилия Романя, или Сицилия, а не на ниво конкретен туристически регион вътре в тези области. Съвсем нормално е да приложим и да адаптираме според възможностите си техния опит. В противен случай лесно можем да станем жертва на неефективен маркетинг.

Като цяло държавата ни има много сериозно отношение към туризма. И в никакъв случай

браншът не е в криза

Имаме прекрасни места за настаняване, туристически атракционни, събития и лесен достъп до тях. Става дума за транспортна достъпност, летища, гари, всичко това се регулира от държавата. И от тази гледна точка тя изпълнява тези свои функции.

Бих упрекнал бранша като цяло, че проявява инертност и не е склонен да прави самостоятелен маркетинг или в комбинация с държавата. Изключения има и те са в Черноморския ни регион, където хотелиери и туроператори се включиха с маркетингови инициативи, свързани с Германия и Близкия изток.