Това трябва да е само началото

Мащабно свиване на разходите за държавната администрация бе едно от най-очакваните решения на новата власт.

Смяташе се, че е сред най-сигурните начини за съществено намаляване на дефицита в бюджета и вкарването му поне в някакви прилични граници.

Както се подразбира от множеството предложения на министри и шефове на ведомства обаче, засега административната реформа се ограничава до плахи стъпки.

Тук-таме се променят устройствените правилници на министерства и агенции, ама не се предвиждат съкращения на живи хора, а само на незаети щатни бройки. При това никой не дава обяснения колко са тези незаети щатове, т.е. нищо чудно в момента да режем нещо, което и без това не тежи никому.

А ограничението на автоматизмите, с които се вдигат заплатите в държавната администрация? А това чиновниците да започнат сами да си плащат осигуровките? Защото бе решено да ги плащат, но бюджетът ги компенсира за това.

Тъй че сегашното "рязане на щатове" трябва да се възприеме по-скоро като някакво начало. Същинското оптимизиране на държавната администрация явно ще започне с редовния бюджет за 2027 г. Поне така се надяваме.

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