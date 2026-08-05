В Одеса: На плажа под дроновете и руските бомби

Плажовете в Одеса са пълни, но заплахата от руски удар е постоянна. В този украински град лятното настроение и опасностите от войната вървят ръка за ръка. Хората игнорират въздушната тревога - често с фатални последици

Плажът "Ланжерон" в Одеса е пълен и това лято - деца играят, младежи скачат в морето, от плажните барове звучи музика. Съвсем наблизо обаче е паркиран и пикап с мобилна противовъздушна система, край който дежурят трима войници. Русия може във всеки момент да атакува пристанищния град с дронове или крилати ракети, пише АРД.

Въздушна тревога - но повечето остават на плажа

Алина, която продава сушена риба на плажа, казва пред германската обществена медия, че напоследък бизнесът не върви добре заради постоянните руски нападения. Постоянно ѝ се налага да изоставя стоката си и да се крие в убежището - добре, че поне се намирало наблизо.

И наистина, отново прозвучават сирените за въздушна тревога. Но почти никой не реагира - повечето хора остават на плажа, децата продължават да си играят. За тях сирените вече са се превърнали в ежедневие.

За щастие, този път не се случва нищо. В някои дни предупрежденията за възможни въздушни удари срещу Одеса обаче са десетки. Цел на руските атаки обичайно са пристанищните съоръжения, които са само на няколко километра от плажа.

"Децата се нуждаят от отдих"

Серхий е пристигнал в Одеса със семейството си за първи път след шестгодишна пауза. Той е от Никопол, който е по-близо до фронтовите сражения. "При нас в Никопол е ужасно. Всеки ден прелитат дронове и има артилерийски обстрел. Тук изглежда по-спокойно, децата имат нужда от отдих", споделя Серхий пред АРД.

Виола продава на сергия герданчета, магнити и капитански шапки за туристите. По нейните думи хората в Одеса са се научили да живеят с постоянната заплаха. "Ние сме хора от плът и кръв. Естествено, че се страхуваме, но с времето се свиква" казва тя пред германската обществена медия, цитирана от "Дойче веле".

"Човек се адаптира"

"Психиката започва да се адаптира. Въпреки масирания обстрел вчера продължихме продажбите, а ударите бяха интензивни", отбелязва Виола, която вече разпознава отдалеч ракетите и дроновете "Шахед". Въпреки това хората останали на плажа, казва тя и добавя: "И те останаха като нас, а когато ги попитахме откъде са, отговориха – от Киев. Тогава им казахме: ние сме братя по страдание".

Може да звучи странно, но Одеса си е запазила част от лекотата, въпреки че се води жестока война. Когато вечер поспаднат горещините, кафенетата и баровете в стария град се пълнят с хора. А основната цел на руснаците – пристанището, е само на две крачки. В Одеса радостта от живота и заплахата често са само на няколкостотин метра едни от други, обяснява АРД.

Опасността не бива да не се подценява

Председателят на Украинския пристанищен съюз Дмитро Баринов обича града си именно по тази причина. Той се възхищава на местните хора, които са запазили увереността и съпротивителните си сили. Същевременно обаче ги предупреждава да не подценяват опасностите.

Много курортисти, пристигнали от Харков или други източни части на страната, харесват Одеса, защото тя е за тях единствената възможност за отдих край морето. До града може да се стигне относително лесно и така децата могат да играят край морето. „За да се наслаждават на слънцето и да плажуват", казва Баринов. „За съжаление те често игнорират ситуацията. Имаме много тежки случаи с хора, ранени или убити при руските удари. Това не бива да се допуска."