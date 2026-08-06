Обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се възобновява

Сътрудничеството в областта на обмена на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се е възстановило до предишните си високи нива, показват данни на дългогодишни наблюдатели на ситуацията в украинската страна. Това дава надежда в критичен момент за военни усилия на Киев.

Сенатор Марк Уорнър, който е демократ от Вирджиния, водещ член на комисията по разузнаване и дългогодишен поддръжник на по-голяма помощ от САЩ за Украйна, заяви пред "Политико", че вижда доказателства за подобрено споразумение за обмен на разузнавателна информация и счита, че това е помогнало на Киев да спечели предимство в продължаващата вече четири години война, водена от Москва.

"Не искам да влизам в подробности, но ситуацията се е подобрила. Използването от Украйна на дронове и ракети с голям обсег ѝ е позволило да нанася удари дълбоко в руска територия и да укрепи позициите си", каза той.

През последните месеци Киев проведе по-агресивни удари на територията на Русия, което му позволи да си върне територии и да стабилизира фронтовата линия. Това даде на страната по-голямо предимство, тъй като тя се стреми да използва победите на бойното поле, за да принуди Русия да седне на масата за преговори.

Укрепването на позициите на Украйна се случва и на фона на застоя в преговорите за сключване на мирно споразумение с Москва с посредничеството на САЩ. Преговорният екип на Тръмп, в който са Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, е бил зает с конфликта в Иран, което е изместило Украйна по-надолу в списъка с приоритети.

Но през това време украинският президент Володимир Зеленски изглежда е спечелил по-голямо уважение от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като Киев е постигнал успехи срещу Русия.

В началото на юли поредица от украински удари по руската енергийна инфраструктура принуди Москва, която е един от най-големите износители на гориво в света, да спре износа си на дизел. Нарастващата честота на подобни целенасочени атаки постави Кремъл в по-трудно положение, създавайки, както твърди Киев, благоприятна възможност за Украйна да се възползва от настоящото си предимство, за да сложи край на войната.

Републиканските сенатори Джон Корнин, който е друг член на комисията по разузнаване, и Роджър Уикър, който председателства Комисията по въоръжените сили на Сената, се съгласиха, че обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се е засилил в момент от стратегическо значение.

„Наистина изглежда така. Всички обичат победителите и изглежда, че Украйна е обърнала хода на събитията", каза Корнин.

Сенатор Тим Кейн, който е демократ от Вирджиния и член на Комитета по въоръжените сили от Демократическата партия, заяви, че също е забелязал признаци за по-добра комуникация между Украйна и САЩ.

„Бях в Украйна през април 2025 г. и отново през юли 2026 г. Забелязвам повече увереност в комуникацията", посочва Кейн.

Сътрудничеството от страна на САЩ е било ключово за положителния обрат в съдбата на Украйна, заяви Джордж Барос, директор по иновации и отворени източници в хардлайнерския Институт за изследване на войната.

"Според информации Тръмп е одобрил споделянето на разузнавателна информация за украинските удари по руската енергийна инфраструктура миналата година, които са били от съществено значение за създаването на подходяща структура от стимули, за да се принуди Москва да седне на масата за преговори", отбеляза Барос.

"Ударите бяха супермощни и станаха значително по-ефективни, когато са подкрепени с разузнавателна информация от американците, като част от по-мащабна и по-съгласувана стратегия за това как действително да се нанесат реални загуби", посочи той.

"Американските системи за ранно предупреждение предупреждават украинците за предстоящи руски ракетни атаки още от първите дни на войната", казва Барос.

Белият дом не дава подробности за това дали отношенията му с Украйна по отношение на обмена на разузнавателна информация са се разширили, макар че подчерта, че Тръмп е фокусиран върху улесняването на края на войната.

„Президентът иска тази война да бъде уредена, за да приключи безсмисленото убиване на хора. Президентът и неговият екип остават ангажирани да продължат да играят конструктивна роля в прекратяването на войната между Русия и Украйна, а той остава оптимист, че в крайна сметка ще постигнем мирно споразумение", заяви говорителят на Белия дом в изявление.

ЦРУ и Националното разузнавателно управление (ODNI) не са коментирали.

"Вашингтон също ще има полза от разузнавателната информация на Киев", заяви Джон Хербст, който е бил посланик на САЩ в Украйна от 2003 до 2006 г. и все още поддържа контакти с официални лица в страната.

„Няма никакво съмнение в следното: Украйна разполага с изключителна разузнавателна информация за Русия", заяви той.

Зеленски се опита да използва тази информация. Тъй като Вашингтон е въвлечен в петмесечна война срещу Иран, украинският президент в навечерието на посещението си в Овалния кабинет през юли заяви, че Киев планира да предостави на Тръмп доказателства, че Русия подпомага Техеран.

„Когато разговаряте с украински разузнавателни служители, чувате уверени анализи за това, което се случва в Москва, и не само в Кремъл. Анализи от такъв характер, които оправдават сключването на споразумение за истинско сътрудничество и взаимно споделяне на информация", заяви Стивън Сестанович, изследовател по руски и евразийски изследвания в Съвета по външни отношения.