Само в "24 часа" на 8 август: 6 милиона българи живеят с 8 милиона телефона - съботен очерк

Само в "24 часа" на 8 август четете:
6 милиона българи живеят с 8 милиона телефона
Италианец и полякиня създадоха Храм на храната в търговищко село
Тайна група на ЦРУ в Куба работи за смяна на елита
Ходете на кино, театър и музеи – културата ни подарява още 3 г. живот
Само политиците се вълнуват от дефицита и дълга – хората ще харчат без страх
Всеки четвърти в парламента е приятел на Русия, само 20 на Украйна
Вижте първите страници на "24 часа" от 8 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.