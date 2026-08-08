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Само в "24 часа" на 8 август: 6 милиона българи живеят с 8 милиона телефона - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 8 август четете:

6 милиона българи живеят с 8 милиона телефона

Италианец и полякиня създадоха Храм на храната в търговищко село

Тайна група на ЦРУ в Куба работи за смяна на елита

Ходете на кино, театър и музеи – културата ни подарява още 3 г. живот

Само политиците се вълнуват от дефицита и дълга – хората ще харчат без страх

Всеки четвърти в парламента е приятел на Русия, само 20 на Украйна

Вижте първите страници на "24 часа" от 8 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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