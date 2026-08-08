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Два въпроса към подкрепящите / възхищаващите се на изчадията от Пловдив.

1. Реагирате ли когато някакъв уонаби тарикат на 30 и кусур години излиза с ученички? Ама не само излиза, а направо си стават гаджета. Как точно реагирате? Не за друго, просто не съм попадала на някакви неодобрителни (поне) коментари.

Каква разлика намирате между това, и когато някаква почти 18-годишна, с вид като за онлифенс, кани на среща някакъв не особено умен клетник? Лично го кани. На среща, не на друго.

2. Наистина ли не си задавате въпроса защо известните като ловци на п*доф*ли - групата на Ален Симеонов - действат по съвсем различен начин?

Жокер (щото май не сте много умни) - защото групата на Ален Симеонов не са някакви садистични идиоти; защото изобличават мъже, които подмамват 12-13 годишни деца, снимат чатовете, залавят ги и ги предават на полицията. И няма значение кой до каква степен одобрява самата дейност на групата, не е това темата.

Дяволът е в детайлите. И ако не правите разлика между Ален Симеонов и ония в Пловдив, значи наистина сте адски зле.

(От фейсбук)