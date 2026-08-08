Тези деца чудовища не са нормални. Но условията ги създадохме ние

Системната употреба на забранени вещества води до психотична промяна на съзнанието. Дори пушенето на марихуана води до шизофрения. Това се установява с изследване на една шепа косми и съдебно-медицинска и психиатрична експертиза. Едва ли тези "деца", пребили до смърт човек в Пловдив, са били нормални.

2010 г един 15-годишен наркоман уби със 74 удара с нож 13-годишно момче, син на наши близки. Бащата на жертвата създаде фондация с цел спорт, музика, изобразително изкуство за деца. Маргарита Попова - министър на правосъдието кодифицира законодателството за деца. Не се прие от НС. Нямаше и приемственост.

Убийците деца изследвани ли са към момента на задържането им в какво психично състояние са били. Употребени ли са от тях алкохол, наркотици и т. н.

1993 г. една майка заключва вратата и не пуска на дискотека 14-годишния си син с външност на малък принц или ангел небесен. Момченцето убива майка си докато спи. Пробожда я с повече от 100 удара с кухненски нож. Имам десетки примери...

Тези деца чудовища не са нормални. Това е. Условията за това ние ги създадохме.