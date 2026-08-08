Имало е човек на 37 г. с психика на дете и деца на 15-17 с психика на убийци и садисти

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Няма да участвам в дискусията на тема педофили и тинейджъри-младежи, садисти и убийци.

Само ще каже, че в този истински кошмар е имало човек на 37 години с психика на дете и деца на 15-17 години с психика на убийци и садисти.

И че ако законът в България не е адекватен за да разграничи едното от другото и да накаже садистите, то тези явления на садистични показни /и показани/ убийства ще си се ширят по нашите ширини.

Деца имаше на Петрохан. Деца, на 8-10 години, прибрани от „добри хора" за да служат на техните похотливи интереси, деца, израснали в средата на педофили и там станали мъже. Поне едното от тях. Другото не дочака да стане мъж. Деца, лишени от родителска грижа и напълно изпуснати от социалната и образователна система на страната.

Тук имаме перфидни садисти, участващи в групов садистичен ритуал и напълно безпомощен обект на техния садизъм. Човек, български гражданин, чиято основна вина е в това, че е бил подмамен за среща със самообявило се за 15 годишно момиче.

Няма място за дискусия тук. Никакво!