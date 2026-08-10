Съдия Петко Минев пред „24 часа": Молбите на Георги за милост са настървявали непълнолетните още повече

Карали са му се, че с кръвта си е изцапал чорапите им, душили са го с колани, после казали, че малко са го били, трябвало още, описва зверството магистратът

- Какво най-много ви потресе в убийството на Георги Кузев, съдия Минев? Докато обяснявахте защо петимата непълнолетни, обвинени в престъплението остават в ареста, показахте много дълбока, макар и обрана емоция?

- Разглеждам от 20 години наказателни дела и съм видял много неща, включително и доста убийства, но в случая ме потресе жестокостта, съзнателното принизяване на един човек и радостта, която това предизвиква. По тялото на този човек няма здраво място.

- Нека подредим фактологията по данните от делото, как започва всичко, има ли чатове между 17-годишното момиче от Стара Загора и Георги?

- Свидетелите разказват, че са имали обща група, в която са си казали: „Ще ходим да ловим педофил". Момичето от Стара Загора е дошло с влака в Пловдив и се е уговорило с Георги да се видят на Младежкия хълм, разменили са си снимки, за да могат да се намерят. Той е отишъл първи на срещата миналия вторник и й е изпратил локация. Тя също се отправила към хълма, там е отишъл и приятелят й, който също като нея е сред обвиняемите, от центъра натам са потеглили и друга група непълнолетни. По указания на друг от обвиняемите (момче, което след броени дни ще навърши 16 г. - б. р.) са разделили на две групи и са започнали да търсят Георги. Първата група го намира и веднага започват да го бият, когато пристига и втората, той вече е окървавен. Това не ги спира и побоят продължава, карали са го да им целува обувките, карали са му се, че с кръвта си е изцапал чорапите им, заплювали са го, тръскали са върху него от цигарите си, буквално са използвали главата му като пепелник, гасили са фасовете си по нея и по дланите му. През цялото време той е молил за милост, извинявал се е, обещавал е, че повече никога няма да дойде в Пловдив. Но те не са проявили и капка жал, молбите му са ги настървявали още повече, удряли са го по колената с метална разгъваема палка, по кокалчетата, по ребрата. След счупването на ребрата той е започнал да се дави, трудно дишал, няколко пъти им е казал: „Стига толкова!", но те не са спрели. Заплашили са го, че ще го кастрират, подигравали му са се за размера на мъжкото му достойнство, взели са телефона му и са го разбили с малък чук, осмивайки го, че апаратът е евтин. После са му обръснали веждите, част от косата и от едната ръка и се опитали да нарисуват свастика на оголената кожа, но не се получило заради кръвта. Ритали са го по лицето, избили са му зъбите, черепът е разбит. Душили са с чантичката му и с два колана, дърпали са със сила и в един момент две от момчетата са се уплашили, че ще престане да диша. После са коментирали, че малко са го били, че е трябвало повече.

- Освен петимата обвиняеми е имало и зрители, които са снимали с телефоните си, нали?

- Да, и после са качили записа в социалните мрежи. Той е иззет като доказателство и на него се чува как някой възкликва с ентусиазъм: „Това ни е първата акция, дайте да си направим снимка!" Извадили са едно знаме и са се наредили до смачкания и смазан Георги да се снимат, правейки знак с пречупен палец. Има и снимки, на които с виждат цигарите им над главата му, над раните.

- Как свършва всичко това?

- Георги е имал у себе си 30 евро, взимат ги и поемат надолу надолу. Пребитият е още в съзнание и също тръгва. В това време баща разхожда детето си, което е с аутизъм. Мъжът първо попада на групата младежи, които се подиграват на звуците, които издава детето му, после вижда пострадалия. Бащата отива до колата си, взима бутилка вода, дава я на Георги, пита го дали е добре и му предлага да се обадят на телефон 112. В това време непълнолетните си купуват дюнери, голяма бутилка водка и енергийни напитки.

- Отличихте едно от момчетата като най-жестокия нападател, какво можете да кажете за него?

- Това е момчето, по чиито указания първоначално са се разделили на две групи, после то нанася най-жестоките удари и взима най-дейно участие в побоя.

- Има ли данни за нацистко влияние над тези младежи?

- При обиските е иззета една книга, в която се разказва за разпитите на Хитлеровите агенти, и една тениска, на която на английски пише „Нулева толерантност" и отдолу са изброени всички групи с различна от традиционната сексуалност.

Цялото интервю със съдия Петко Минев четете утре във в. "24 часа", онлайн на 24chasa.bg и 24plovdiv.bg