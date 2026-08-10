България трябва да ограничи достъпа до социалните мрежи за лица до 14–16 години

Като дългогодишен председател на комисия за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни мога да кажа, че подобно жестоко деяние като убийството в Пловдив е мрачен рекорд. Убийства, извършени от групи младежи, е имало в България и още през 80-те, но тук имаме необичайно голям брой участници, изключителен садизъм и бруталност, както и подчертано желание за разгласа на деянието със снимки и клипове. Убийците и техните помагачи очевидно са привърженици на човеконенавистна неонацистка идеология, което не е само подробност, а ключов факт и вероятно основна мотивация за тази и други техни "акции".

‼"Неонацистката символика, поведението в социалните мрежи и начинът, по който е била подготвена срещата с жестоко пребития Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, дават основания да се търси връзка с модели на радикализация и групи, проповядващи крайно насилие. Това коментира пред Радио Пловдив Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията."

‼ Колегата Безлов е утвърден авторитет по темите за организираната престъпност. Анализът му е професионален, безпристрастен и точен. В тази връзка МВР и ДАНС трябва много много старателно да проверят дали няма и други подобни групи, имали ли са някакъв вид комуникация с популярния напоследък Ален Симеонов, а също дали не са подготвяни и извършвани други подобни "акции". Намирали ли са се във връзка с последователи на Максим Марцинкевич - Тесак или други известни неонацисти и дали не става дума за международни мрежи, които от години се опитват да насаждат човеконенавистни идеологии у нас и на други места в Източна Европа.

‼ Несъмнено семейната среда или по-скоро отсъствието на здрава семейна среда са изиграли голяма роля в изкривяването на психиката на извършителите на чудовищното деяние. Но нека не подценяваме огромната роля на социалните мрежи, именно в които извършителите са искали да популяризират "акцията" си. Социалните мрежи от години са изпълнени с различни форми на насилническо поведение, а Тик-Ток е сред местата, където непрекъснато се показват извратени и насилнически действия, извършвани от малолетни и непълнолетни. Същевременно социалните мрежи са и арената, където психопати, педофили, пропагандисти на насилие и други хора с престъпно поведение и цели търсят реализация на своите стремежи и често намират бъдещите си жертви.

България трябва час по-скоро да въведе въведените вече навсякъде в Европа рестрикции за достъпа до социални мрежи за лица до 14г.-16г. и особено за такива, в които свободно се разпространява вредно за децата съдържание. Въвеждането на филтри в целия интернет не е цензура, а защита, която ще предпази бъдещите поколения от това да се превръщат в насилници и убийци или да стават жертва на такива.

(от Фейсбук)