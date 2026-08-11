Какви наказания ще има за децата, изтезавали и умъртвили младеж

И какво означава това, че са се хвалели с извършеното

Фактите около трагедията в Пловдив са ясни. Едно от момичетата, което е на 17 г., определя среща с интимни подбуди на 37-годишния Георги. Момичето в социалните мрежи се представя като 15-годишно. Георги отива на срещата.

Вероятно е Георги да е имал желание да има сексуален контакт с 15-годишно момиче, но това едва ли ще е смекчаващо вината обстоятелство, защото не е имало такъв контакт, а и

момичето реално е било над 16 г.

А и възрастта, обявена в социалните мрежи, е съвсем несигурен факт.

Да, законът въведе като престъпление сексуалния контакт с дете под 16 г. Който се съвкупи с лице, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години. А когато някой извърши блудствени действия без съвкупление с лице, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва за блудство с лишаване от свобода от една до шест години.

В САЩ и в някои други държави е разрешена провокацията към престъпление, но това може да става при точно определени правила и само от правоохранителните органи.

Провокацията към престъпление се оказа мощно оръжие за овладяване на престъпността, но само когато се извършва по закон.

Съвсем отделен е въпросът, че ако някой изнасили жена и нейни близки се саморазправят с него - в много държави по света това се наказва със символични санкции, стига да се докаже изнасилването. Това е разбираемо и се приема от обществото като заслужено към такива изроди, които осакатяват живота на изнасилената жена. В случая обаче въобще не става въпрос нито за изнасилване, нито за сексуален контакт.

Има организирани групи, които изнамират педофили и изнасилвачи, събират доказателства, сигнализират полицията и не само настояват, но и оказват натиск пред обикновено претоварената полиция за разследване. Това не нарушава закона. А в България полицията няма време за такива издирвания без изрично подаден сигнал. Задача на правоохранителните органи е да установят дали изнамереният човек наистина е педофил или изнасилвач.

За съжаление по-често се срещат групи, най-често с неонацистки профил, които си

търсят оправдание, за да упражнят насилие

Много често, без да са сигурни дали обектът на насилието е извършил, или се готви да извърши престъпление.

Над 1 час жестоки изтезания показват не само пълна липса на емпатия, но и насочва към евентуална вкоренена жестокост.

Побой и чупене на кости и череп, като са нанесени множество удари по главата и тялото на жертвата, довели до разкъсване на бъбреци, на белия и черния дроб, до счупени ребра. Извършителите са гасили фасове по тялото на Георги, рисували са свастики по него, заплювали са го, душили са го, обръснали са му веждите.

Безскрупулността отива дотам, че са му взели 30-те евро и са си купили дюнери.

Извършителите са и без елементарни знания за закона – нещо типично за българското образование.

Те се хвалят с онова, което са сторили на човека,

като публикуват кадри в интернет. Това говори и за липса на елементарна обща култура какво представлява извършеното.

Георги е намерен и закаран в болница, където издъхва в резултат най-вероятно от черепно-мозъчна травма.

От правна гледна точка казусът е доста сложен. Трябва да се изясни дали децата са искали, т.е. дали са имали умисъл да убият Георги, или само да го измъчват, пребият. Според изложеното е много вероятно най-малкото да има евентуален умисъл за тежка телесна повреда, но това е само една видима възможност, защото фактите тепърва ще се доказват. На децата

им е било все едно дали Георги ще оживее, или ще умре

Тежките травми по жизненоважни органи насочват към умисъл или евентуален умисъл за убийство, но това тепърва ще се установява.

Не е ясно още кои от децата са извършили действията, довели до смъртта му, кои са му причинили средни и тежки телесни повреди, кой в каква степен го е изтезавал.

Ще се установява има ли съучастие и за кои точно престъпления. Установяването става след анализ на публикуваните кадри, след заключенията на съдебно-медицинската експертиза, след поотделен разпит на извършителите и евентуални очни ставки. Ще се проследяват и телефонните разговори.

Ще се разпитват и приятели и познати на децата за споделена информация.

Ще се събират и други доказателства. Две от момчетата са на 16 г, едно от момичетата е на 17 г., второто момиче няма навършени 16 г., а третото момче е на 14 г. (току- що завършило 7-и клас).

Наказателният кодекс въвежда

различно редуциране на наказанията при непълнолетни

На тези между 16 и 18 г. доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването от свобода за над 15 г. се заменят с лишаване от свобода от 5 до 12 г, а лишаването от свобода за повече от 10 г. - с лишаване от свобода от 2 до 8 г.

На непълнолетните от 14 до 16 г. доживотният затвор без замяна и доживотният затвор се заменят с лишаване от свобода от 3 до 10 г, лишаването от свобода за над 10 г. се заменя с лишаване от свобода до 5 г. Лишаването от свобода за повече от 5 г. се заменя с лишаване от свобода до 3 г.

За умишлено убийство, включително при евентуален умисъл, извършено по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост, наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 г., доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. В този случай тези, които са между 16 и 18 г., могат да бъдат осъдени от 5 до 12 г. затвор. А тези между 14 и 16 г. – от 3 до 10 г.

Приеме ли се, че извършителите умишлено са причинили на Георги тежка телесна повреда и той е починал, без те да са целели това и когато това е направено по особено мъчителен за пострадалия начин, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 15 години. В този случай тези, които са между 16 и 18 г., могат да бъдат осъдени на 2 до 8 г. затвор. А тези между 14 и 16 г. - до 5 г. затвор.