Число на деня: 15,8% от българите нямат пари за месо или риба на трапезата си (Графика)

15,8%, или около една шеста от българите, не могат да си позволят месо или риба през ден, показват данни на Евростат за 2025 г. Заедно с Румъния (18,1%) и Унгария (15,1%) сме най-зле в ЕС по този показател.

Най-малък е делът на бедните, които карат без месо в Кипър (1,2%), Швейцария и Ирландия (с по 1,7%), следвани от Португалия (1,9%) и Нидерландия (2,5%).

Разделителната линия не минава точно между Изтока и Запада. Германия отчита 11,1%, а Франция – 11,2% с трапези без месо и риба срещу бившите членки на соцлагера Полша (3%) и Чехия (5,7%). Изводът е, че ако една страна е богата, това не гарантира автоматично питателна храна на всяка трапеза.

В Косово менюто на 59,5% не включва месо и риба често. Същото важи и за гражданите на РС Македония (38,5%), на Турция (35,1%) и на Албания (33,4%).

Хората, които избират да не консумират месо, не се включват в тази статистика.

