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Справедливата цена е налице, но да видим как ще се спазват правилата

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Мляко и сирене със Защитено наименование за проидход трябва да се правят изцяло с български суровини.

Колкото и сложен на пръв поглед да изглежда начинът, по който се определя справедливата цена на основни хранителни стоки – с формули и позовавания на множество индекси и референтни стойности, поне засега правилото, изглежда, работи.

Поне това показва бързата проверка по магазините. Справедливата цена например на бялото саламурено сирене изглежда напълно в рамките на това, което се вижда по етикетите на рафтовете - 8,05 евро за килограм.

Изключенията са видовете, които са в промоция и затова са много по-евтини. И няколко продукта от същата категория, които са премиум, т.е. очаква се да са с по-високо качество от обичайното, което, естествено, струва повече пари.

Сега остава да се види как ще се контролира спазването на методиката и какви ще са последиците за търговците, които се отклоняват силно и продължително от справедливата стойност.

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Мляко и сирене със Защитено наименование за проидход трябва да се правят изцяло с български суровини.

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