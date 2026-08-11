Само в "24 часа" на 11 август: Какви наказания ще има за децата, изтезавали и умъртвили младеж

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Само в "24 часа" на 11 август четете:

Какви наказания ще има за децата, изтезавали и умъртвили младеж - анализ на Иван Тодоров

Ремонтът на Шипка тръгва от третия път след честванията на 22 август

Нокдаун за германската автомобилна индустрия

Ревизия на бюджета за 2025-а ще повлече и сегашния

Колко е справедливо да струва сиренето? Държавата изчисли - 8,05 евро, при 10% нагоре - проверка

Евтините електрички са най-здрави

Електротехници и водопроводчици ще са новите милионери

и още четива в специалното ни приложение "Смарт"

плюс специални страници за Бургас и Пловдив

Вижте първите страници на "24 часа" от 11 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.