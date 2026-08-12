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Колата - за цял живот или... до следващия модел

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Кола Снимка: Pixabay

За автомобилния пазар, изглежда, настъпват интересни времена. Технологиите в колите - и в механиката, и в електрониката - напоследък се развиват толкова бурно (дизайнът също), особено в сектора на колите на ток, че много хора, особено млади, искат да пробват ново и ново.

Това преобръща модела, в който купуваш кола и после с ремонти я караш едва ли не цял живот.

Затова вносителите на автомобили се ориентират към схемата да дават новите превозни средства под наем, вместо да ги продават. На пръв поглед изглежда по-скъпо, но си има предимства.

Не е чудно впрочем, че към подобни абонаменти прибягват младите. За тези поколения това е начин на живот - пробваш, сменяш... От стрийминг платформи за филми през смартфони до работни места - при това дистанционно, от различни точки на страната. Или на света.

Материала по темата четете тук.

Кола Снимка: Pixabay

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