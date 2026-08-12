Само в "24 часа" на 12 август: Поколението Z сменя скоростно и колите: с як наем, но не плаща за ремонти

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Само в "24 часа" на 12 август четете:

За младите колата е като Netflix: плащаш, ползваш и като ти писне, я сменяш

През април Тръмп хвърля оставката? - анализ на Валери Найденов

Днес бетонните прегради на пътя са по-щадящи, но ние вървим с над 25 г. след новостите - интервю с Христо Грозданов

Миграцията вече е геополитическо оръжие: как Европа реагира на кризата в Сеута

Джендем тепе - хълмът на ужасите в Пловдив

Само в специалните страници "168 истории" четете:

Над 600 млн. евро може да струва Киноцентърът в "Бояна"

Ефектът на Луцифер и бруталното убийство в Пловдив

Фентанилът е икономика, а не мода

Ще открият ли учените динозаври в Дунава?

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.