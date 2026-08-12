Кметът на Свети Влас: Моля 3 министерства за помощ - във ВиК Бургас никой не вдига телефон

Иван Николов търси контакт с държавното дружество, за да се реши незабавно казусът с пречиствателната станция в Елените. Областният управител Дико Диков е единствен, пристигнал в курорта с готовност областната управа да съдейства

- Г-н Николов, как населението на Свети Влас приема случващото се с пречиствателната станция на Елените?

- Повечето хора в Свети Влас разчитат основно на летния туристически сезон, за да осигурят прехрана за семействата си през зимата. От вчера настроенията в града са крайно песимистични.

- Какви мерки предприехте като кмет за разрешаване на проблема?

- От вторник звъня непрестанно на ВиК Бургас, от която в момента зависи разрешаването на проблемите в пречиствателната станция на Елените. Днес към обяд най-после ми вдигнаха и ме препратиха да се обадя на техния стационарен телефон. И до този час /14.30 ч./ звъня на него – никой не отговаря. А искам да говоря с тях и да им поставя проблема – и като кмет, и като гражданин на Свети Влас. Поради бездействието на ръководството на дружеството, днес изготвих писмо до ВиК Бургас с копия до министерството на околната среда и водите, до строителното министерство, до министерството на туризма и до басейнова дирекция град Варна.

С тези писма настоявам за среща с представители на ВиК – Бургас в Свети Влас, на която да се обсъдят въпроси относно ремонта на съществуващия тръбопровод в компрометираната му част в много спешен порядък. Също така съм ги поканил за вземане на решения за изграждане на нова пречиствателна станция.

- Сега ли възникна този проблем с пречиствателната станция на Елените?

- Сега се получи аварийна ситуация – компрометирали са се облицовките на тръбите по морското дъно. Иначе проблемът с пречиствателната станция започна преди доста години. През годините съм изпратил множество сигнали и молби до отговорните държавни институции. Във всички разговори съм предупреждавал, че ако те не следят работата на съоръженията към пречиствателната станция и тяхното състояние, тя ще аварира, тъй като в поддържането й не се правят никакви инвестиции.

- Някой представител на държавната власт не опита ли да помогне?

- Единственият, който прояви загриженост, относно създалата се ситуация, беше областният управител на Бургас г-н Дико Диков и неговият заместник г-н Анестиев. На 11.08. 2026 г. проведохме с тях работна среща на терен в Свети Влас. Коментирахме необходимостта от спешен авариен ремонт в компрометираната част на тръбопровода. Те ме увериха, че областната управа в Бургас ще съдейства спешно, ако се наложи.