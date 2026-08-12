Негативните реакции по света срещу забраните на социални медии за деца се засилват

Негативната реакция срещу забраните в социалните медии вече започна. Политиците се възползват от възможността да блокират достъпа на тийнейджъри до приложения за социални медии. Но експертите и активистите се притесняват както за ефективността, така и за непредвидените последици, пише в анализ "Политико"

Забраната на социалните медии за непълнолетни, ами, стана вирусна.

За по-малко от година светът стана свидетел на бърза поредица от политически предложения за ограничаване на достъпа на младежите до социалните медии: от левия министър-председател на Испания до десния министър-председател на Гърция, лидера на австралийската Лейбъристка партия и тексаски републикански сенатор, та чак до националните програми на Бразилия, Руанда и, наскоро, Виетнам.

В България също се обсъждат подобни стъпки.

Създаването на нови правителствени ограничения, за да се държат младите хора далеч от дигиталните платформи, все повече се възприема като добра политика, популярен законодателен акт, който рекламира защитата на децата, като същевременно се възползва от кипящия гняв срещу платформите на големите технологични компании. Три десетилетия след началото на дигиталната ера, политиците по целия свят се обединяват около идеята, че голяма част от времето, което прекарваме онлайн, не е добро за нас – и че децата са най-уязвими.

И все пак осем месеца след като новаторската забрана на социалните медии в Австралия за лица под 16 години предизвика вълна от подобни законодателства по целия свят, вече се разпространяват съмнения както относно ефикасността, така и относно непредвидените странични ефекти от общата забрана.

Вълната от нови закони и последвалата негативна реакция карат хората да се питат дали забраните за социални медии не са твърде крайни, твърде бързи – и дали може би има по-интелигентен начин за защита на децата онлайн от това да ги насилват.

Лорена Джуберти Коутиньо, комисар по онлайн безопасността на независимия орган за защита на данните на Бразилия, заяви пред POLITICO, че забраните за социални медии все по-често изглеждат „доста трудни за налагане" и постави под въпрос дали глобалният импулс за този подход ще се запази.

„Стимулите за тийнейджърите да продължат да използват социалните медии са доста силни, защото това е мястото, където те общуват", каза Коутиньо.

Бразилските законодатели приеха закон миналата година, който позволява на тийнейджърите да продължат да използват социалните медии, но законово изисква платформите да предвиждат и намаляват потенциалната вреда за децата. За лица под 16 години законът забранява и целенасочената реклама и „кутии за плячка", които обикновено се предлагат като награди за онлайн игри, като същевременно изисква наличието на инструменти за родителски контрол.

Коутиньо каза, че бразилският закон, който нейната агенция е натоварена да приложи, има за цел да „постигне равновесие между ползите, които социалните медии и дигиталната среда предоставят на децата, и рисковете".

В Съединените щати, където пълните забрани биха могли да се сблъскат с конституционни предизвикателства относно правата на децата под свобода на словото, законодателите са се фокусирали върху оспорването на дизайна на платформите.

Дори в Калифорния, където политиците често изпреварват Вашингтон по отношение на онлайн безопасността и се стремят към по-агресивни регулации, законодателите се отклониха от строга забрана в австралийски стил през последните месеци.

Водени от члена на щатското събрание от Демократическата партия Джош Лоуентал, калифорнийските законодатели миналия месец намалиха предложената забрана за тийнейджъри, за да позволят на лица под 16 години да използват сайтове като Instagram и TikTok, стига платформите да деактивират определени „пристрастяващи" функции за младите потребители.

„Очаквам други страни да се поучат от нашия модел тук, в Калифорния", каза Лоуентал пред POLITICO. „За добро или за лошо, това е моделът, който ще работи."

Втора вълна

В Съединените щати защитата на децата от социалните медии е приоритет сред политиците от всички партийни среди - от сенатор Тед Круз от Тексас до губернатор на Калифорния Гавин Нюсъм. Но никаква законодателна забрана за тийнейджъри не е приета нито на щатско, нито на федерално ниво.

Съществуват широки опасения, че забраните биха могли да нарушат правото на свобода на словото на децата, като ограничат способността им да се ангажират със законно слово онлайн, както и съпротива от страна на активисти, като тези в ЛГБТ+ общността, които казват, че социалните медии могат да бъдат и място, където иначе изолираните младежи могат да бъдат информирани и да се свързват с връстници.

Вместо това, САЩ - дом на водещите технологични гиганти - са мястото, където усилията за защита на децата от злините на онлайн пребиваването се насочват към отговорност на платформите. Главните прокурори на щатско ниво заведоха поредица от съдебни дела срещу Meta, Google, Roblox и други чрез правна стратегия, която удари тютюневата индустрия през 90-те години на миналия век.