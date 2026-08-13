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Само в "24 часа" на 13 август: Варна мина Враца и е веднага след София по средна заплата

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Само в "24 часа" на 13 август четете:

- Депутатите спечелиха от замразяването на заплатите - сега щяха да вземат с 24 евро по-малко

- Осветяват кой взе 51 млрд. евро от обществени поръчки. Полицейските шефове с мандат. 10 мин физзарядка и само една смяна в училище.  И още важни акценти от 208 страници управленска програма на кабинета "Радев"

- 50 сигнала за мотопланера "гаражна самоделка", преди да убие човек

- Интервю с международния анализатор д-р Мариян Карагьозов

- Не показвайте на детето екранчето на телефона, заведете го в музей - анализ на Росен Петров

- 6 специални страници за Несебър

 Вижте първите страници на "24 часа" от 13 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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