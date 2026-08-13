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Число на деня: 11,4% от българите купуват билети онлайн, 5 пъти по-малко от ирландците

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Онлайн пазаруването на билети за културни и спортни събития, изглежда, не е особено популярно в България Снимка: Георги Палейков

Онлайн пазаруването на билети за културни и спортни събития, изглежда, не е особено популярно в България - едва 11,4% си ги купуват по този начин, показват данни на Евростат за последните три месеца на 2025 г. По този показател попадаме в една група с румънци (12,6%), италианци (14,2%) и сърби (11,37%).

Най-много пестят време и си осигуряват комфорт ирландците - всеки втори сред тях ходи на събития с билети, купени виртуално. В тази напредничава група също са норвежците - 50,3%, нидерландците - 48,1% и датчаните 47,9%.

От Евростат са изчислили, че средно 26,8% от хората в ЕС използват мрежите, за да си осигурят билет за преживяване в театър, кино, балет, опера, мач. Това означава, че всеки четвърти е дигитално грамотен, за да го направи. Извън ЕС практиката е слабо популярна - в Турция и Черна гора например билети онлайн купуват едва по 6%.

Онлайн пазаруването на билети за културни и спортни събития, изглежда, не е особено популярно в България Снимка: Георги Палейков

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