Николай Димитров: Всяка наша инвестиция води до покачване стандарта на живот в Несебър

Да си "перлата на Българското Черноморие" се отстоява с много работа всеки ден, казва кметът на града

Подготвяме задание за монумент на Богородица - закрилницата на града, който ще издигнем на входа на общината

Заради младите инвестираме в образование, спорт, култура

- Г-н Димитров, с какво настроение посрещате празника на града?

- Посрещам празника с удовлетворение, благодарност и увереност. 15 август е най-важният празничен ден за нашия град, ден, в който отдаваме почит на покровителката на Несебър - Света Богородица, но и ден, в който правим равносметка за постигнатото.

Както винаги организацията за тазгодишните събития се планира и подготвя веднага след края на миналогодишните чествания. Защото най-голямата награда за нас е да виждаме щастието и удовлетвореността на нашите граждани и гости от споделените моменти в нощта на един от най-големите християнски празници.

- Има ли нещо, с което 15 август да е по-особен тази година?

- Всяка година се стремим празникът да бъде по-богат,

по-вълнуващ и различен. Включваме нови елементи, стремим се да обогатим преживяването и емоциите на празнуващите с нас.

Този 15 август например за всички, за които автомобилните технологии са страст, сме подготвили "Лятното пътешествие на общността" с електрически автомобили Tesla. Събитието се организира под бранда "Зелен Несебър", който общината развива и промотира повече от 15 г. и чрез който реализираме разнообразни инициативи, насочени към съхраняване на природните ресурси, подобряване на градската среда и насърчаване на екологичното мислене сред местните хора.

- Всяка година общината изпълнява амбициозна капиталова програма. С какви проекти сте се захванали?

- Продължаваме да инвестираме в модернизацията на уличната инфраструктура, благоустрояването на обществените пространства, изграждането и обновяването на образователна, спортна и социална инфраструктура. Работим по проекти, свързани с подобряване на градската среда и устойчивото развитие. Всяка инвестиция е насочена към по-доброто качество на живот на жителите.

В навечерието на празника споделям, че община Несебър подготвя задание за изграждане на монумент на Богородица - закрилницата на града, който ще издигнем на входа на общината.

Конкретните проекти, които завършихме в рамките на периода между двата празника, са: подземният паркинг на ул. "Иван Вазов", който не само подобри условията за престой на автомобилите на жителите и гостите на града, но и постави завършек на инфраструктурното оформление на важен район за Новия Несебър. Завърши строителството на закрития плувен басейн в жк "Черно море".

Закритият плувен басейн в жк “Черно море” впечатлява със своята функционалност и модерна визия. Това съоръжение е важно допълнение към спортната инфраструктура на общината и ще предостави отлични условия за тренировки и състезания през цялата година. Нашата политика е насочена към създаването на възможно най-добри условия за практикуване на различни видове спорт. По този начин развиваме потенциала на общината в сферата на спортния туризъм,

подпомагаме дейността на местните спортни клубове и инвестираме в младежкия спорт,

защото вярваме, че той възпитава дисциплина, здравословен начин на живот и силна общност.

През миналата учебна година открихме и два нови физкултурни салона към училищата в селата Гюльовца и Оризаре. Политиката за осигуряване на най-добри условия за учениците е насочена към постигане на оптимална база в нашите учебни заведения чрез създаване на конкурентна среда за обучение на всички деца.

В момента се изгражда и новият корпус на СУ "Любен Каравелов" - още един проект с висока обществена значимост, насочен към подобряване на условията за обучение и повишаване качеството на образователната материална база в най-голямото училище в общината.

С реализацията му ще осигурим преминаване към едносменен режим на обучение. Инвестициите в образователната инфраструктура са част от дългосрочната ни политика да осигуряваме на децата на Несебър най-добрите възможности за развитие от най-ранна възраст.

Преди началото на активния туристически сезон приключихме и цялостната реконструкция на ул. "Първа" - ключова пътна артерия за икономическото и транспортното развитие на община Несебър. Реализацията на проекта доведе до значително повишаване на безопасността за всички участници в движението, подобри организацията на транспортния поток и създаде стотици нови паркоместа.

Това е инвестиция с дългосрочен ефект, която подпомага развитието на туризма, улеснява ежедневието на жителите и създава по-добри условия за устойчивото развитие на общината.

Напоследък подписахме договори за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на два значими инфраструктурни проекта за изграждане на нова улична мрежа в кв. "Фондовете" к.к. Слънчев бряг - запад и в местност Кокалу, което ще подобри организацията на движението и ще намали натоварването на съществуващата улична мрежа.

Изграждането и поддръжката на транспортната инфраструктура е сред най важните дейности,

които изпълняваме. Това се налага не само поради непрекъснатото разширяване на границите на населените места в общината, но и поради политиката за подобряване на условията за живот на жителите чрез улесняване на достъпа до развиващите се жилищни и туристически зони.

- Обръщате сериозно внимание и на социалните разходи. Какви са новите придобивки на жителите на общината?

- Социалната политика е сред основните ни приоритети. Разширяваме социалните услуги, инвестираме в здравеопазването и грижата за възрастните хора и хората с увреждания, защото знаем, че силната общност се изгражда чрез грижа за всеки наш съгражданин.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Несебър, който открихме преди няколко месеца, предлага важна и необходима социална услуга - грижа за хора в неравностойно положение и подкрепа за развитие на умения, самостоятелност и социализация на лица с трайни затруднения. Дневната грижа предлага индивидуална и групова подкрепа за ежедневните нужди и занимания на потребителите, както и възможности за интеграция в обществото. Освен това

общината работи с около 300 лични асистенти

по Закона за личната помощ и 43 асистенти по програмата "Асистентска подкрепа". Чрез тези услуги се осигурява възможност на много граждани да водят по-независим и достоен живот в домашна среда, като същевременно се оказва подкрепа и на техните семейства.

Работим за разширяване на услугите, подобряване на достъпа до тях и създаване на условия всеки, независимо от състоянието и потребностите си, да получава необходимата подкрепа. За нас грижата за хората не е само изпълнение на ангажимент по закон, а израз на отговорност и солидарност към общността. Гордеем се, че община Несебър е сред малкото в България със силен профил в разработването и реализацията на социалните услуги.

- Как се поддържа определението "перлата на Българското Черноморие"?

- Това е красиво определение, но и голяма отговорност. То се отстоява всеки ден с последователна работа, отговорност, екипност, поддържане на чистотата, развитието на зелената система, изграждането и обновяването на инфраструктурата, предоставянето на качествени услуги за общността и гостите на града, богат културен живот и постоянна грижа за историческото наследство.

Използвам възможността да изразя своята благодарност към колегите от общинската администрация и общинските предприятия и звена, чиято всеотдайна работа допринася Несебър да бъде толкова привлекателен и подреден град.

Несебър е световна ценност с нарастваща популярност и наша обща отговорност е да го пазим, развиваме и предаваме на бъдещите поколения в още по-добро състояние.

- Несебър е сред общините с най-голям ръст на младите хора. Как го постигате?

- Младите хора остават там, където виждат перспектива. Затова инвестираме в образование, спорт, култура. Стремим се общината да бъде място, в което младите семейства могат спокойно да изграждат бъдещето си. Това постигаме чрез осигуряване на достъпно и всеобхватно предучилищно и училищно образование при най-добри условия, чрез осигуряване на база за социален живот и дейности и в най-малките населени места чрез многофункционални обществени сгради, чрез съвременна среда за отдих, спорт, културни развлечения, добри транспортни връзки и добре поддържана мрежа от обществени услуги.

- Увеличават ли се чужденците, които са закупили имоти на територията на общината?

- Несебър традиционно привлича български и чуждестранни граждани и интересът към имотния пазар в общината остава устойчив. Причините са свързани с високото качество на средата за живот, сигурността, природните дадености, добрата инфраструктура и възможностите, които районът предоставя както за почивка, така и за постоянно пребиваване.

Напоследък се наблюдава и промяна в профила на клиентите, търсещи недвижими имоти. Все по-често възможност

да придобият собственост в общината търсят поляци, чехи, словаци,

както и традиционно силно присъстващи групи от Германия и други европейски държави.

Тази разнообразна структура на интереса към имотите е доказателство за привлекателността на Несебър като място за живот, инвестиции и туризъм.

- Имате ли самочувствието, че сте кмет на истински европейски град?

- Несебър е истински европейски град - по своята история, по принадлежност към европейското културно наследство, по начина, по който се развива. Несебър е град, в който среща са си дали най-великите европейски цивилизации - раждали са се, развивали са се и са отстъпвали на следващата цивилизационна вълна.

- Докъде стигна изпълнението на проекта за нов летен театър на северния скат в Новия град?

- Проектът е сред важните инициативи за развитието на културната инфраструктура на общината. За неговото реализиране работим в партньорство с "Геозащита", тъй като спецификата на терена изисква задълбочени инженерни проучвания и специализирани решения.

Важно е да се подчертае, че районът е свлачищен, което поставя допълнителни изисквания към изпълнението на строителството. Към момента разполагаме с технически проект за укрепване на изкопите на двете съседни съоръжения – Летния театър и Общинския център за изследване на черноморската флора и фауна.

Избран е консултант, който да изготви необходимите доклади към проектите. След одобрение на докладите ще бъде издадено разрешение за строеж за укрепителните дейности. Едва след приключване на укрепването общината ще може да пристъпи към същинското изграждане на двата обекта.

Сложността на терена е основната причина за по-дългите подготвителни и разрешителни процедури, които доведоха до забавяне на реализацията с няколко години.

Това се отнася и за планираните в района спортни игрища. За тяхното изграждане сме внесли необходимите документи за разглеждане от Комитета за световно наследство в Париж и очакваме становище. Следва да се има предвид, че

терени за спортни съоръжения попадат в охранителната зона на културното наследство,

което изисква съобразяване с всички международни изисквания за опазване на ценността на Несебър.

Не сме спирали да работим за осъществяване на проектите за северния скат на Новия град. Не след дълго тук ще има съвременна сцена за концерти, фестивали и международни културни прояви. Това ще бъде инвестиция както в културата, така и в туризма.

- Несебър коренно се преобрази през последните години, но и успя да запази визията и духа на Стария град. Как се постига този баланс?

- Балансът идва от уважението към историята и ясната визия за бъдещето, което всички граждани, но най-вече жителите на Стария Несебър са възприели. Защото разбирането, което получаваме, и съдействието за опазване на културното наследство са част от обществения консенсус. Работим в постоянен диалог с институциите, специалистите и гражданите, защото съхраняването на Стария Несебър е национална и световна отговорност.

Паралелно развиваме и новите квартали и инфраструктурата, без да допускаме компромис. Защото Несебър е град на много светове, където древността се слива със съвремието и динамиката на модерния живот е подчинена на историческата и културна специфика, които Старият град налагат.

- Несебър е организирал много фестивали и културни събития. На какво мечтаете още да сте домакин?

- Несебър се е доказал като град, който има потенциала да популяризира събития от най-различен характер.

Историческите паметници и уникалната атмосфера са естествен фон за множество престижни международни и национални прояви, защото неповторимостта на Несебър прави всяко събитие разпознаваемо и запомнящо се.

Тази година ще остане в историята на спорта със старта на "Джиро д'Италия",

на който бяхме домакини. С интерес и нетърпение очакваме решението, свързано с кандидатурата на Бургас за домакин на "Евровизия 2027". Община Несебър вече заяви своята подкрепа за събитието, което би допринесло за още по-силната популяризация на нашия град и региона и би ги свързало с една от най-мащабните културни европейски инициативи със значим световен отзвук.

Моето желание е Несебър все по-често да бъде домакин на международни културни, спортни и туристически форуми, които да утвърждават мястото му на европейската карта за събития. Имаме всички предпоставки да привличаме прояви с висок международен престиж – уникално културно наследство, добра инфраструктура, опит в организацията и атмосфера, която оставя трайно впечатление у гостите.

- Коя световна звезда искате да видите в града?

- Вече започнахме обсъждането на имената, които ще поканим за празника на Несебър през 2027 г. Докато разговорите и преговорите не приключат, ще запазим изненадата за жителите и гостите на града.

За тазгодишното издание мога да споделя, че шоуто с дронове ще бъде още по-впечатляващо - с повече дронове, нови фигури, разнообразни композиции и цветове, които ще превърнат небето над Несебър в истински спектакъл.

Цялата ни празнична програма е посветена на хората - на нашите съграждани и на гостите на града и общината. Стремим се да създаваме събития, които носят настроение, обединяват общността и оставят красиви спомени.

Сигурен съм, че всички, които се намират в Несебър, ще станат част от празника.

ВИЗИТКА

Николай Димитров е е роден на 11.05.1965 г. Завършил е Института по международен туризъм в Бургас, а в Бургаския свободен университет специалност "Икономика и управление на туризма". Защитил е две магистратури във Варненския свободен университет и трета в университета "Проф. д-р Асен Златаров".

Бил е общински съветник от 1999 до 2007 г. През 2007 г. е избран за кмет на община Несебър като независим кандидат. Към момента е в ход петият му пореден мандат. Носител е на много награди в различни направления, свързани с местното самоуправление. От 2009 г. до 2013 г. е член на Изпълкома на БФС.

Николай Димитров е семеен.