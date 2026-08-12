Колко сигнала след 50-те, за да не падат гаражните самоделки?

Мотопланерът, който падна в морето и погуби човешки живот, е поредната тъжна илюстрация на правилото, че у нас трябва да се случи непоправимото, за да обърне някой внимание как се газят правила и закони. И да започне да взема мерки.



Така и с гаражната самоделка, от която в сряда изпаднаха 71-годишният ѝ неправоспособен (!) пилот и 56-годишният му спътник, който загина. Колко сигнала след 50-те от лицензиран инструктор пилот до различни институции трябваше да бъдат подадени, за да спрат опасната машина?

Какъв е смисълът от проверката ден преди инцидента и от доклада на инспектора, който не открил нарушения, но не открил и собственика? Нали обаче точно собственикът е трябвало да удостовери правото си да лети с лиценз на машината и свидетелство за правоуправление?

Резултатът е трагедия, при това втора след гибелта на 8-годишно момче миналата година, изпаднало заради скъсани каиши на летателен апарат.

Кога контролът върху тези съоръжения и хората, които ги управляват, ще стане по-сериозен и по-чест? Иначе невинни летовници, дошли да се забавляват, губят живота си.