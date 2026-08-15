Благомир Коцев: Всички инвестиции имат една цел – Варна да е по-красив и уреден град

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Искам градът ни да е с конкурентна икономика, модерна инфраструктура, качествено образование, развита културна сцена, спорт от най-високо ниво и градска среда, казва кметът на морската ни столица

Вярвам, че най-важната задача на едно управление е да зададе посока за десетилетия напред

- Г-н Коцев, въпреки всички предизвикателства, пред които бяхте изправени вие и градът, представяте мащабна инфраструктурна програма. Какво казва тя за града и за жителите му?

- Тази програма показва, че не спираме да мислим за бъдещето на Варна. Да, изправихме се пред сериозни политически сътресения, но администрацията не спря да работи и да подготвя важните проекти.

Разработихме мащабна инвестиционна програма, която обхваща всички ключови сфери на градската инфраструктура. В нея са включени

6 стратегически пътни проекта, основни ремонти

на подлези, възстановяването на панорамния път Варна - Златни пясъци в района на "Трифон Зарезан", благоустрояване на междублокови пространства, както и цялостно обновяване на градската среда в района на Гръцката махала - пространствата между улиците "Дунав", "Дебър", "Охрид", "Преслав" и "Девня".

Значително място в програмата заемат и инвестициите в културната инфраструктура и опазването на историческото наследство – обновяването на Летния театър и консервацията на открития при ремонт по ул. "Цар Симеон" сектор от късноантичната крепостна стена на Одесос. Предвиждаме ремонти на детски градини, училища, които са важна инвестиция за нашите деца.

В дневния ред е включен ремонт и реконструкция на ключови отсечки. Сред тях е ул. "Вяра" (от бул. "Сливница" до бул. "Цар Освободител"), която от години е в тежко състояние; основен ремонт на ул. "Студентска" (от ул. "Мир" до бул. "Осми приморски полк"), ул. "Ген. Колев" (от бул. "Владислав Варненчик" до ул. "Чаталджа"), бул. "Цар Освободител" (от пътен възел "Летище" до бул. "Атанас Москов"), бул. "Осми приморски полк" (от ул. "Сирма войвода" до ул. "Цар Борис III" в кв. "Виница").

Работим по 3 направления за изработване на технически инвестиционни проекти, свързани с бъдещо развитие на транспортната инфраструктура на Варна. Те предвиждат проектиране на реконструкцията на бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен възел "Летище", реконструкция на пътен възел между бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", както и изграждане на естакада на кръстовището на бул. "Княз Борис I" и ул. "Св. Никола".

Бул. "Цар Освободител" е една от основните входни артерии

и ключова връзка с бъдещата индустриална зона. Подобряването на тази връзка означава по-добър достъп до летището, по-бърз транспорт и по-добри условия за инвестиции. Добрата инфраструктура винаги привлича бизнес. А това означава повече работни места и повече възможности за младите хора.

Хората виждат крайния резултат – нова улица, обновено училище или по-добра градска среда. Но зад всеки реализиран проект стоят месеци подготовка – проектиране, съгласуване, при необходимост отчуждителни процедури и осигуряване на финансиране.

Именно затова тази програма не е списък с обещания, а съвкупност от внимателно подготвени проекти. Най-важното е, че всички тези инвестиции се допълват взаимно. Целта не е да ремонтираме отделни обекти, а последователно да изграждаме по-функционална, по-свързана и по-качествена градска среда, която да подобрява ежедневието на варненци.

- Община Варна ще продължи да финансира мащабна инвестиционна програма в условия на несигурност – все още не е приет общинският бюджет, ръст на цените и строителните разходи и нестабилна геополитическа обстановка. Част от проектите ще бъдат финансирани и чрез дългосрочен заем. Защо избрахте този подход?

- Трябва ясно да разграничаваме инвестицията от текущия разход. Едно е да поемаш дълг, за да покриваш текущи разходи, а съвсем друго е

да инвестираш в инфраструктура, която ще служи на града десетилетия

Именно по този начин се финансират големите инфраструктурни инвестиции в развитите европейски градове.

В същото време не подценяваме средата, в която работим. Напротив – условията са трудни и има много фактори, които не зависят от общината. Цените на строителството и материалите се променят, закъснелият държавен бюджет създаде допълнителна несигурност, а геополитическата ситуация влияе върху икономиката и финансовите пазари.

Затова подхождаме внимателно към всеки проект и към всеки източник на финансиране. Не поемаме ангажимент за инвестиция, без да сме направили необходимите разчети и да сме преценили как тя ще се отрази на бюджета в следващите години. Обновеният дом за стари хора “Гергана” показва отношението към най-възрастните.

Всеки проект има своя финансова рамка, източник на средства и механизъм за изпълнение. Стремим се максимално да използваме безвъзмездното европейско финансиране и националните програми, а когато е необходимо, да комбинираме различни финансови инструменти. За реализацията на инвестиционната програма община Варна използва средства от европейските програми, Националния план за възстановяване и устойчивост, собствения си бюджет, както и финансови инструменти като фонд ФЛАГ и Фонда за устойчиви градове.

При дългосрочното кредитиране се подхожда с ясна преценка

за размера на задължението, сроковете за погасяване и възможностите на общинския бюджет. Целта не е просто да привлечем средства, а да осигурим ресурс за реални инвестиции, без да натоварваме прекомерно финансовата стабилност на Варна.

Не бива да пропускаме и още един важен факт – Варна запазва един от най-високите кредитни рейтинги сред българските общини. Това е оценка за финансовото състояние и устойчивостта на града и ни дава възможност да привличаме ресурс при по-добри условия.

Затова подходът ни е балансиран – да не спираме необходимите за града инвестиции заради трудната икономическа среда, но и да не поемаме необосновани финансови рискове. Варна има нужда от модерна инфраструктура днес, но също така сме длъжни да мислим как тези решения ще се отразят на бюджета и възможностите на общината утре.

- Каква е общата цел на всички тези инвестиции?

- Искаме да повишим качеството на живот във Варна. Това включва безопасни улици, достъпна среда, модерни училища, удобен транспорт, зелени пространства и качествени социални услуги.

Затова не делим проектите на големи и малки. За възрастния човек най-важен е обновеният дом "Гергана". За младите семейства е важно децата им да бъдат в модерното училище или детската градина. За младите: спортният комплекс "Локомотив" или Черноморският младежки център.

Всички тези инвестиции имат една цел – Варна да бъде още по-красив и уреден град.

- Говорите за проекти, които предстоят. Но къде варненци вече виждат резултати?

- Хората не оценяват управлението по намеренията, а по свършеното. През последните месеци приключихме няколко ключови проекта, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост и с европейски средства. Общото между тях е, че

подобряват ежедневието на хората - спорт, образование, социални услуги, градска среда

Един от най-значимите проекти е цялостно обновеният дом за стари хора "Гергана", защото той показва отношението ни към най-възрастните хора. Сега предлага условия по съвременните стандарти: модернизирана база, по-добра енергийна ефективност, достъпна среда и значително по-комфортни условия за живот.

През май 2026 г. приключи проектът за обновяване на спортния комплекс "Локомотив" на обща стойност 1,55 млн. евро, от които 1,27 млн. безвъзмездна помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост, а останалото е съфинансиране от общината.

Допълнително осигурихме още 631 хил. евро за дейности извън първоначалния обхват, но необходими за цялостното обновяване.

След мащабните строителни дейности спортните зали в комплекса вече разполагат с модернизирана инфраструктура, по-добра енергийна ефективност, значително по-добри условия за тренировки и спорт.

Извършихме поставяне на топлоизолация, подмяна на осветлението с LED системи, изграждане на фотоволтаични централи, подмяна на дограма и компрометирани метални конструкции, изграждане на отоплителна и вентилационна система. Сградите достигат клас на енергопотребление "А" и минимум 30% спестяване на първична енергия.

След обновяването комплексът предлага условия както за професионална подготовка, така и за масов спорт. Това означава повече възможности за децата, за спортните клубове и за всички, които искат да водят активен начин на живот.

Инвестициите в спорта винаги се връщат

– под формата на по-здрави деца, повече успехи и по-активна общност.

Завърши и изграждането на Черноморския младежки център. Все още вярвам, че той ще бъде място, където младите хора ще могат да учат, да обменят идеи, да участват в международни програми, доброволчески инициативи и предприемачески проекти. Искаме младите варненци да имат пространство, в което да развиват потенциала си и да бъдат активна част от живота на града. Въпреки решението на общинските съветници на последната сесия да оставят без възнаграждение експертите, работещи в центъра.

Ще върна това решение за преразглеждане и се надявам, че разумът ще надделее.

- Варна инвестира сериозно в обновяването на училища, детски градини и общежития. Какво се променя?

- Променя се средата, в която децата прекарват голяма част от деня си. А това не е маловажно. Когато едно училище или детска градина е модерно, топло, достъпно и добре оборудвано, децата се чувстват по-добре, а учителите имат по-добри условия да работят.

По плана за възстановяване и устойчивост вече обновихме училищата "Добри Чинтулов" и "Йордан Йовков", средношколското общежитие "Михаил Колони" и детска градина №17 "Д-р Петър Берон".

Общата стойност на тези инвестиции е над 12 млн. евро, като в част от проектите община Варна има и собствено съфинансиране.

Направихме много повече от обикновен ремонт. Подменени са инсталации, дограми и изолации, подобрена е енергийната ефективност, изградени са фотоволтаични системи, осигурена е достъпна среда. В училищата вече има по-съвременни учебни пространства, включително STEM среда. В общежитието всяка стая вече има собствен санитарен възел, има достъпна среда и нови пространства за спорт и културни дейности.

Добрата материална база сама по себе си не прави образованието по-качествено. Тя обаче е необходима основа. Не можем да очакваме от децата да учат и да се развиват пълноценно, ако сградите, в които прекарват времето си, са остарели и не отговарят на съвременните изисквания.

Затова за нас не са просто строителни проекти.

Това са инвестиции в условията, в които растат и се образоват децата на Варна

Искаме постепенно да обновим цялата образователна инфраструктура на града, така че независимо в кое училище или детска градина учи едно дете, то да има достъп до добра, сигурна и съвременна среда.

Има още работа. В момента приключват ремонтите в СУ "Св. св. Кирил и Методий" и в сградата за танци на СУХНИ "Константин Преславски". Целта ни е и тези обекти да бъдат готови да посрещнат учениците в началото на учебната година.

- Приключи обновяването на уличното осветление в кв. "Чайка". Какъв е ефектът и ще бъде ли приложен този модел и на други места?

- В "Чайка" вече имаме напълно обновена система за улично осветление.

Премахнати са 755 стари осветителни тела и са монтирани 976 нови LED осветителя. Това означава по-добра осветеност на улиците и обществените пространства, повече сигурност за хората и в същото време до 3 пъти по-ниска консумация на електроенергия.

Инвестицията е 1,53 млн. евро, като 932 хил. са европейско финансиране, а останалата част е съфинансиране. Тоест използваме европейския ресурс, за да направим конкретна промяна в градската среда, която ще носи полза и в следващите години.

Новото осветление е и по-интелигентно. В системата са внедрени технологии за мониторинг и автоматизация, които позволяват да се следи работата на осветителите и при авария да се реагира много по-бързо. Това е важно не само за комфорта на хората, но и за по-ефективната поддръжка на системата.

За мен обаче най-важното е, че този проект показва какво трябва да бъде съвременното градско управление – да инвестираме така, че едновременно да подобряваме средата и да намаляваме разходите за нейното поддържане. Искаме постепенно да приложим този модел и в други квартали на Варна. Не можем да обновим цялото осветление наведнъж, но ще го правим поетапно, като търсим възможности за европейско и национално финансиране и използваме разумно собствения ресурс на общината.

- Тази година Варна отбелязва две значими годишнини: 105 години като курортен град и 100 г. Международен музикален фестивал "Варненско лято". Какво означават те за вас?

- Тези годишнини ни напомнят, че Варна винаги е била град с европейски дух.

Преди 105 години Варна прави решителна крачка, като се утвърждава като морски курорт. Само няколко години по-късно се ражда и фестивалът "Варненско лято" - първият международен музикален фестивал в България. Вече цял век той е част от културната идентичност на града и е една от най-престижните сцени за класическа музика в Европа. Тези годишнини са повод за гордост. Те показват, че варненци сме свободни хора с европейски дух и предприемчив ум.

- Какво трябва да се промени, за да бъде градът ви конкурентна европейска туристическа дестинация през цялата година, а не само през летния сезон?

- Съвременният турист избира преживявания. Той иска да открива история, култура, архитектура, гастрономия, спорт, качествени обществени пространства и удобна градска среда.

Именно затова развиваме Варна като град, който

предлага много повече от традиционния летен туризъм

Работим за възстановяването и социализацията на културно-историческото наследство, инвестираме в обновяване на градските пространства и създаваме среда, която е привлекателна както за гостите, така и за всички варненци.

- Варна все по-често е домакин на големи международни спортни събития. Това също ли е част от стратегията ви?

- През тази година градът беше домакин на европейското първенство по художествена гимнастика, европейското първенство по водна топка и световната купа по спортна гимнастика. Тези събития носят много повече от спортен престиж. Те привличат хиляди гости, популяризират Варна и дават силен тласък на местната икономика.

Това е още една причина да инвестираме в модерна спортна инфраструктура.

- Ако трябва да опишете с едно изречение каква Варна искате да оставите след себе си, какво бихте казали?

- Искам след години Варна да бъде разпознавана като град, който е направил решителната крачка към модерното си европейско бъдеще.

Град с конкурентна икономика, модерна инфраструктура, качествено образование, развита културна сцена, спорт от най-високо ниво и градска среда, която задържа младите хора и привлича нови инвестиции.

Вярвам, че най-важната задача на едно управление е да зададе посока за десетилетия напред. Моята амбиция е Варна да бъде естественият икономически, културен, образователен и морски център на Черноморския регион.

ВИЗИТКА

Благомир Коцев е роден на 22 март 1978 г. във Варна. През 1997 г. завършва средното си образование в Първа езикова гимназия във Варна с изучаване на английски език. През 2001 г. придобива бакалавърска степен "Бизнес администрация" в Американския университет във Вашингтон.

Висшето си образование продължава с магистърска степен по "Корабоплаване, търговия и финанси" в Сити Юнивърсити в Лондон през 2004 г.

През 2022 г. заема поста областен управител на Варна в периода 24 февруари – 4 август. На 5 ноември 2023 г. е избран за кмет на Варна. На 13 ноември 2023 г. встъпва в длъжност.