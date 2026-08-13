Димитър Николов: Ще цитирам Христо Фотев - “Най-важното е да се осмелиш”

Заедно ще представим красивите градове на България пред света, казва кметът на Бургас, който ще е домакин на "Евровизия"

- Г-н Николов, очаквахте ли Бургас да спечели?

- Надявах се и вярвах. Но най-вече вложихме много усилия в апликационната форма и в представянето на Бургас. Знаехме, че конкуренцията е сериозна, затова изчакахме решението с уважение към всички градове. Днес вече можем да кажем: Бургас ще бъде домакин на “Евровизия”!

- Какво си казахте наум, когато чухте новината?

- Успяхме! Това беше първата ми мисъл. А веднага след това ми изникна стихът на Христо Фотев: “Най-важното е да се осмелиш...”. Ние се осмелихме. Повярвахме, че Бургас може да поеме събитие от такъв световен мащаб, и работихме много за това.

- От кого получихте първи поздравления?

- Получих поздравления от кметовете на София, Пловдив, Варна, Поморие, Несебър, Созопол и още много колеги от цялата страна. Това много ме зарадва, защото показва, че успехът на Бургас е успех на България.

- Какво си казахте с кмета на София Васил Терзиев, с когото до последно бяхте в конкуренция за домакинството?

- Искам специално да му благодаря за страхотната позиция и за поздравленията. Благодаря и на колегите Костадин Димитров и Благомир Коцев - за поздравленията и партньорството. Политиката не трябва да влиза в “Евровизия”. Най-малкото пък трябва да се атакуват политически кметовете на другите градове. За мен те са чудесни управници. Специално поздравявам екипа на г-н Терзиев. Свършиха чудесна работа! А оценката на международната комисия е направена по определени световни критерии, които нямат нищо общо с политиката. Работата ни с колегите кметове тепърва предстои. Заедно ще представим красивите градове на България пред света. Ще планираме събития във всички градове. Бургас не е България. Всички ние сме България. И точно това ще покажем на света. Благодаря за хилядите пожелания! Поздравления, България!

- Имате ли представа какви са реакциите в Бургас след новината за домакинството на “Евровизия”?

- Все още съм в София (разговорът се проведе минути след оповестяването на новината от Милена Милотинова), но вече видях кадри от Бургас! Градът ликува - това е най-хубавото усещане, че всички заедно спечелихме. “Евровизия” ще бъде огромен празник за Бургас, но и за цяла България. Сега започва голямата работа - да направим събитие, с което да се гордеем и което да покаже страната ни в най-добрата ѝ светлина пред света.