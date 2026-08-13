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Бургаски вечери на тюркоазен килим

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Димитър Николов и Милена Милотинова подписаха договор, с който Бургас става официално домакин на "Евровизия". СНИМКА: Георги Палейков

Бургас бе избран за домакин на 71-ото издание на конкурса “Евровизия” догодина след сериозна надпревара.

Веднага започна излишно политизиране на тема защо Бургас, а не София. Истината е, че големият победител е България и всички ние. Не за първи път “Евровизия” се провежда извън столицата - шведският Малмьо е бил няколко пъти, италианският Торино бе през 2022-а, а отделно Ливърпул, Ротердам, Базел… Именно такива градове често носят свежест и местна култура, които обогатяват събитието. Голяма част от хилядите гости вероятно ще кацнат в София и ще прекосят страната до Бургас. Така ще видят и столицата, и морето - точно преди началото на летния туристически сезон. Това е отлична възможност за положителна реклама на България пред милиони зрители по света.

Затова споровете и разделенията трябва да останат на заден план. И спокойно да покажем, че можем да се обединим поне за такава кауза, да вярваме в себе си и да не превръщаме “Евровизия” в битка между градове, а в шанс за цялата страна.

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Димитър Николов и Милена Милотинова подписаха договор, с който Бургас става официално домакин на "Евровизия". СНИМКА: Георги Палейков

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