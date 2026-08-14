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6,9% от българите трудно поддържат имотите си, гърците – 26,4% (Графика)

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България се нарежда на трето място сред страните с най-висок дял на хората в пренаселени жилища СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

6,9% от българите живеят в домакинства, които харчат повече от 40% от разполагаемия доход за разходи по жилището. Това сочат данни от Евростат за 2025 г.

Става дума за месечните разходи - наем или лихви по ипотека, комунални услуги като вода, електричество, газ и отопление, задължителни такси и услуги, редовна поддръжка и ремонти, данъци върху жилището и т.н.

Така България се нарежда около средния за Европейския съюз дял по този показател - 7,7%. Зад нас се нарежда белгийците - 6,7%, а преди нас са испанците - 7,2%. Най-ниските стойности са отчетени в Кипър - 2,4%, Хърватия - 3,2%.

Първенци в негативната класация са гърците - 26,4% живеят в домакинства с прекомерни разходи по жилището. След тях се нареждат датчаните - 23,4%, а челната петица се допълва от Германия - 11,2%, Швеция - 10,8% и Естония - 8,8%.

България се нарежда на трето място сред страните с най-висок дял на хората в пренаселени жилища СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

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