Само в "24 часа" на 14 август: Радев определи по 2 евро членски внос, а за пенсионери е наполовина

Само в "24 часа" на 14 август:
Всички инвестиции са с една цел Варна да е по-красив и уреден град, казва кметът Благомир Коцев - 32 специални страници за морската ни столица
6,9% от българите трудно поддържат имотите си, гърците – 26,4%
Как "добър" младеж става жесток бияч - 4 неща са се случили с групата на тепето в Пловдив - интервю с доц. Николай Димитров
Записки по августовските жегавини - анализ на Маргарита Петкова
В специалните страници "Докторе, кажи" четете:
AI създава вируси, за да лекува рак и пандемия
Ръст на дигиталния контрол: 14 300 българи активираха
електронните си здравни досиета за десет дни
Доц. Атанас Банчев: Около 170 000 българи може да са
носители на таласемия и да не знаят
Вижте първите страници на "24 часа" от 14 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.