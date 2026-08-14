Само в "24 часа" на 14 август: Радев определи по 2 евро членски внос, а за пенсионери е наполовина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 14 август:

Всички инвестиции са с една цел ­ Варна да е по-красив и уреден град, казва кметът Благомир Коцев - 32 специални страници за морската ни столица

6,9% от българите трудно поддържат имотите си, гърците – 26,4%

Как "добър" младеж става жесток бияч - 4 неща са се случили с групата на тепето в Пловдив - интервю с доц. Николай Димитров

Записки по августовските жегавини - анализ на Маргарита Петкова

В специалните страници "Докторе, кажи" четете:

AI създава вируси, за да лекува рак и пандемия

Ръст на дигиталния контрол: 14 300 българи активираха

електронните си здравни досиета за десет дни

Доц. Атанас Банчев: Около 170 000 българи може да са

носители на таласемия и да не знаят

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.