Стефан Диомов: Песните в "Евровизия" са по-важни от леглата и хотелите

Голяма радост за бургазлии. Те я заслужават - така маестро Стефан Диомов определи победата на Бургас като домакин на "Евровизия 2027" пред Би Ти Ви.

Бургас ще се справи, той е град с дух, творческо място, тук са живели велики имена на творци.

Пример е конкурсът в Сан Ремо - събитие, което можеше да е в Рим, но от толкова години е в това романтично градче на морето, също като в Бургас.

Аз съм толкова горд и радостен, още не мога да повярвам, че е истина. Вярвам, че с помощта на БНТ ще се получи. Както и с "Джиро Италия" - господи, каква организация за кратко време! Така ще е и за "Евровизия".

От години всяко лято в Бургас има толкова много събития - "Златният Орфей", "Бургас и морето", десетки фестивали и концерти. Летният театър и тази година няма свободна дата, толкова изяви, толкова млади хора. Трепва ми сърцето като си помисля каква сила са тези млади хора

Бургас е най-хубавият, най-фестивалният град. Ние, бургазлии, обичаме този град и сме благодарни на тези, които го изграждаха в последните години.

Легловата база е осигурена, защото датите са много удобни. ("Евровизия" ще се състои на 11, 13 и 15 май 2027 г. - б.р.) През май туристите все още не са дошли за лятната си почивка.

Ние говорим за транспорта, за хотелите, но най-важното са качеството на песните, звукът им. Песните са най-важните - да са запеваеми, аплодирани. От една страна, трябва да стигнат до сърцето, да са мелодични, но от друга, трябва да са модерни, а те малко са скарани с мелодиката, трябва да са диинамични, да имат ритъм. Много станаха изискванията за модерната песен, аз самият съм малко объркан.