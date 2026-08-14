ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19 души са пострадали при пожар на хърватското кра...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23386886 www.24chasa.bg

Радвайте се, че Евровизия ще гостува в България

Пати Биски

932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Певицата Дара спечели "Евровизия" 2026 СНИМКА: Евровизия

Честит избор на Бургас.

Аз лично никак не се вълнувам, в кой град точно ще се състои фестивалът на Евровизията. Живея в държава, в която и големи, и малки градове са домакини на много значителни събития от всякакъв характер.

И никой не си е отварял до сега устата да каже, че е имало целенасочен политически избор на един или - друг град.

Италия е била домакин на Евровизия три пъти, (ако не бъркам) с градовете Неапол, Рим и Торино.

В Торино трябваше да се проведе и миналата зимна олимпиада, беше вече избран, но в последния момент, Милано-Кортина получи по-голям шанс и действително, тази олимпиада мина изключително добре и предложи на всеки един спорт най-добрите възможни условия, разпределяйки състезанията на много различни места и терени.

Радвайте се, че Евровизия ще гостува в България. От подобно голямо международно събитие има интерес цялата държава, независимо от това, че един град и околните му градчета ще се откроят повече.

И стига вече с тези измислени квартални и много мнителни провинциални политически разправии, пълни с наранено самочувствие и ненужен егоцентризъм.

Гледайте на градовете в държавата като едно цяло: това е България!

И успех на Дара!

(От Фейсбук)

Певицата Дара спечели "Евровизия" 2026 СНИМКА: Евровизия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)