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Честит избор на Бургас.

Аз лично никак не се вълнувам, в кой град точно ще се състои фестивалът на Евровизията. Живея в държава, в която и големи, и малки градове са домакини на много значителни събития от всякакъв характер.

И никой не си е отварял до сега устата да каже, че е имало целенасочен политически избор на един или - друг град.

Италия е била домакин на Евровизия три пъти, (ако не бъркам) с градовете Неапол, Рим и Торино.

В Торино трябваше да се проведе и миналата зимна олимпиада, беше вече избран, но в последния момент, Милано-Кортина получи по-голям шанс и действително, тази олимпиада мина изключително добре и предложи на всеки един спорт най-добрите възможни условия, разпределяйки състезанията на много различни места и терени.

Радвайте се, че Евровизия ще гостува в България. От подобно голямо международно събитие има интерес цялата държава, независимо от това, че един град и околните му градчета ще се откроят повече.

И стига вече с тези измислени квартални и много мнителни провинциални политически разправии, пълни с наранено самочувствие и ненужен егоцентризъм.

Гледайте на градовете в държавата като едно цяло: това е България!

И успех на Дара!

(От Фейсбук)