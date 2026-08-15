Знае ли Бургас да прави успешно шоу? Питайте Роби Уилямс, Лени Кравиц и още десетки звезди

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Когато чуждите камери се насочат, ще видят добра комбинация - море, остров, археология, чаровни градски места

От полза ще е и дигиталната платформа за доброволци

“Имаме самочувствието на град, който може да организира такова мащабно събитие”, казва кметът Димитър Николов. Освен с даденостите си като инфраструктура, икономика, географско положение морският кмет изтъква и опита при осигуряване на логистика за други големи международни форуми, последният от които бе стартът на колоездачната обиколка на Италия.

Меломани от България и Европа

още помнят големия

музикален фестивал

Духът на Бургас,

който впечатляваше публиката с креативност и мащабност, привличайки хиляди на плажа и в Морската градина. Морска градина Бургас

“Кандидатурата ни за домакинство на “Евровизия” не бе просто емоционална реакция след победата на Дара, а реално съобразено желание с възможностите на града и региона. Ще дадем всичко от себе си за перфектното протичане на “Евровизия”, казва кметът Димитър Николов.

Градът предлага съчетание от модерна инфраструктура, организационен опит на мащабни събития, отговаряща на всички изисквания зала и концентрирани на близко разстояние уникални места за посещения.

Лени Кравиц в Бургас преди години.

Бургас има и категоричната подкрепа на обществеността, местните институции и бизнеса, както и от останалите 12 общини от областта.

За разлика от София всичко необходимо е на една ръка разстояние. Малко европейски градове могат да предложат толкова компактна организация на събитие от подобен мащаб. Международното летище е само на около 10 минути от “Арена Бургас”, центъра, Морската градина, пристанището, а основните фестивални локации на града са в непосредствена близост една до друга. Национално и традиционно изложение "Флора Бургас" - инсталация "Сцената".

Много близко до областния град са туристическите градове Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, до които се стига много бързо с кола. На 40 км разстояние е най-големия черноморски курорт Слънчев бряг, който разполага с голяма хотелска база. Точно

в началото на май летището

вече е отворило

и в комплекса пристигат първите туристи от чужбина.

По данни от общината капацитетът му е за 21 полета на час, което означава да обслужва 18 хил. туристи в денонощие.

“Кратките разстояния означават по-малко време в транспорт, по-ниски разходи, по-висока сигурност и далеч по-добро преживяване за делегации, медии и публика”, обяснява кметът Николов.

Бургас разполага със супермодерна зала - “Арена Бургас” е най-новото многофункционално съоръжение в страната, проектирано по съвременни международни стандарти.

Според общинарите Бургас е град, добре познат на меломаните с организацията на мащабни музикални събития.

Сцените на града са посрещали

Роби Уилямс, Лени Кравиц,

Чудото,

Kasabian, Faith No More, Korn, Armin van Buuren, ZAZ и десетки други световни изпълнители.

Фестивали като SPICE Music Festival, SOLAR Summer, Burgas and the Sea, Teen Boom Fest, Jazz in Burgas и десетки други превръщат морския град в една от музикалните столици на България.

“Така че “Евровизия” няма да попадне в непозната среда – тя ще стане естествена част от вече изградена фестивална култура”, казва кметът.

Обществената подкрепа също е важен фактор за кандидатурата на Бургас. Зад нея стоят всички 12 общини в областта, държавните институции, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес.

“Това не е кандидатура само на един град. Това е кандидатура на цяла общност”, изтъкват местните хора. Тяхната солидарност с организацията на подобно събитие прояви по време на колоездачната обиколка на Италия. Бургас даде уникален пример как в партньорство с местния бизнес реализира програма за доброволно тематично брандиране на хотели, ресторанти, кафенета, туристически обекти и търговски пространства. За да се създаде единна визуална идентичност в целия град и да се ангажира максимално местната общност.

Община Бургас разполага с изключително мощно доказано в практиката стратегическо предимство – иновативната дигитална платформа за доброволчество ihelp.bg.

От две години местната власт

набира доброволци да помагат

за големи събития,

като Световно първенство по джет ски 2026, Световна купа по спортна акробатика, Европейска купа по художествена гимнастика за жени и девойки, фестивали и др.

Платформата е напълно достъпна на български и английски език. Наличието на интерфейс на английски позволява на чуждестранни студенти, както и на международни фенове на конкурса, които желаят да пътуват специално за събитието, да се регистрират, навигират и участват пълноценно като доброволци, обогатявайки културното многообразие на екипа.

Визия за медиите, която няма аналог, е другата гордост на Бургас. Морето, езерата, пристанището, Морската градина, остров Света Анастасия, Мостът, плажът, Конгресният център и модерната градска среда създават доста впечатляващ естествен декор.

За телевизионната аудитория на “Евровизия” това

означава разпознаваеми

кадри, силна визуална

идентичност

и представяне на България по начин, който ще остане в паметта на милиони зрители.

Огромният туристически капацитет, с който разполага градът, ще е от полза за “Евровизия”. В района около Бургас има десетки хиляди хотелски легла и туристическа инфраструктура.

Цялото Южно Черноморие предлага огромен избор от места за настаняване и преживяване за делегации, медии и фенове. Уникалното съчетание между море, Странджа планина, защитени езера с многообразие на защитени птици, археология е наистина рядко срещана комбинация.

Зелената политика също бе посочена от общината като предимство за Бургас при кандидатурата. Той е един от малкото градове в България, които от години работят в тази насока. 80% от градския транспорт е електрифициран, разполага и със силно развита общинска система за велосипеди под наем, включително и електрически, добре изградена веломрежа, система за разделно събиране на отпадъци. В Бургас работи и най-модерната в България анаеробна инсталация, която преработва хранителните отпадъци най-вече от заведенията и вече реално произвежда ток от тях.

В Бургас отлично работи и общински център за видеонаблюдение, който предоставя кадри от целия град на полицията и спешния център при необходимост. За осигуряване на сигурността са монтирани 4000 камери на важни места в града, което е рекорд за България.

Градският транспорт също е оборудван с камери, а с тези от съседните общини, броят им стига до 5000.