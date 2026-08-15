Милена Милотинова: Хейт имаше и при избора на Дара, после мнозина се наредиха при победителите

Любопитно ми е как днешните критици ще коментират, когато конкурсът бъде успешно проведен, казва генералният директор на БНТ в първото си интервю за печатна медия

БНТ може да постигне много дори и когато никой не я слага в сметката

Правителството дава 20 млн. евро за домакинството за тази година. От тях 15 милиона евро е гаранцията, която обществената телевизия трябва да направи към "Евровизия"

- Много големи залози имаше през последните седмици, че именно Бургас ще е домакин на “Евровизия” и въпреки това имаше доста изненадани от избора. Вие самата изненадахте ли се, г-жо Милотинова?

- Имаше всякакви спекулации и за двата града, което е нормално при такъв голям интерес. Постарахме се да запазим конфиденциалност на всяка една стъпка от процеса по избор на град домакин и в същото време да проведем прозрачен конкурс. Обявихме конкурса публично, на всяка стъпка държахме информирани всички участници, обявихме финалиста също публично – с директно включване в ефира на БНТ.

Изборът на града домакин е резултат от задълбочена и комплексна оценка на кандидатурите, а критериите са обединени в пет основни направления – инфраструктура, ангажираност и управление, сигурност, транспорт и настаняване, брандиране, преживяване, комуникация и устойчивост. Най-висока тежест в оценката се пада на залата, а Бургас разполагат с най-новата и модерна зала с голяма товароносимост на покрива. “Арена Бургас” е най-близо до критериите на “Евровизия”. Освен това Бургас представи най-силната цялостна кандидатура, като много важно беше и това, че предложи не просто да бъде домакин на телевизионното шоу, а да превърне “Евровизия” в преживяване за целия град и региона около Бургаския залив.

- Какво означава този избор за града, за страната ни, а и за БНТ?

- Трябва да разглеждаме домакинството на “Евровизия 2027” не само като домакинство на Бургас, а като представяне на цялата страна. “Евровизия” е едно от най-големите телевизионни и културни събития в света и домакинството поставя страната ни във фокуса на милиони зрители по света и стотици хиляди туристи.

Домакинството на град, който не е столица, не е прецедент

в историята на конкурса. Напротив, случва се все по-често.

За БНТ, както и за цялата страна организацията е предизвикателство. Никога в 70-годишната история на конкурса не сме били домакини на “Евровизия”, затова и никой не може да каже, че имаме опит. Но за щастие, ще имаме подкрепата на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) при всяка една стъпка. Още от момента на избора започна реалната работа по подготовката. Бихме искали да включим и останалите градове, участвали в процедурата – София, Пловдив и Варна – чрез съпътстващи събития и инициативи. Искаме да дадем възможност на цяла България да съпреживее “Евровизия 2027”. Очакваме огромен поток от туристи и е важно да ги посрещнем гостоприемно, с интересна програма и добра организация.

- Веднага след като обявихте Бургас на пресконференцията, казахте, че работата за БНТ започва именно от този момент. Какво означава това? Кои са първите неща, които трябва да свършите?

- Работата за БНТ по домакинството започна още с историческата победа на България във Виена с най-голямата разлика между изпълнителката ни Дара и вторите в класирането в 70-годишната история на “Евровизия” – както в зрителския вот, така и във вота на журитата. След обявяването на града домакин всъщност започна съвместната ни работа с Бургас. Веднага след обявяването проведохме работна среща с кмета на Бургас и част от неговия екип. Информираха ни, че започват подготовката на терените около “Арена Бургас”, където ще бъде изградена необходимата съпътстваща инфраструктура. Предстоят огромен брой задачи – от техническата и логистичната подготовка до настаняването, транспорта, сигурността, доброволците, културната програма и телевизионното производство. Всичко това ще правим в постоянна координация с EBU.

- Кой избра Бургас и кои критерии натежаха? В експертната комисия има и български специалисти - кои са те и как са избрани?

- Решението е резултат от комплексна експертна оценка на кандидатурите. Документацията на четирите града беше разгледана изключително подробно от международна експертна работна група. В нея участват представители на EBU, международни специалисти с дългогодишен опит в организацията на “Евровизия”, както и професионалисти от БНТ, които имат опит в подготовката и реализацията на конкурса през последните години. Оценяването беше извършено по ясни критерии на EBU и именно цялостната оценка на кандидатурите определи Бургас като най-подходящия домакин.

- Появиха се политически спекулации във връзка с избора на града, а доколкото знам, решението почти изцяло зависи от Европейския съюз за радио и телевизия, като същевременно се чува и гласът на БНТ. Може ли политически лидери, партии, правителство да повлияят на подобно решение?

- “Евровизия” е музика, култура и телевизия. Политиката трябва да остане далеч от конкурса. Изборът на Бургас се основава на конкретни критерии и оценка на кандидатурите. И точно по този начин се направи изборът. Виждам, че определени кръгове политизират и се опитват да генерират хейт. Между другото, хейт беше генериран и при избора на Дара за “Евровизия” – както срещу нея, така и срещу БНТ.

За жалост на хейтърите, и Дара, и БНТ се върнахме със статуетки на победата

от Виена. И това е, защото не се предадохме и не се поддадохме на хейта. Впоследствие видяхме колко много хора, нямащи нищо общо с процеса на подготовка, се наредиха до победителите. В този смисъл ми е любопитно как днешните критици ще коментират, когато конкурсът бъде успешно проведен. БНТ вече е изстрадала този път. И не е неподготвена да го извърви отново.

Слоганът на “Евровизия” е “Обединени от музиката”. Моят призив към всички за това домакинство е именно да се обединим и да покажем най-доброто, на което е способна нашата страна. “Евровизия 2027” трябва да бъде национална кауза, а не повод за разделение.

- Каква ще бъде съпътстващата културна програма покрай “Евровизия” - разглеждане на кои забележителности, кулинарни открития и др.?

- Все още е рано да обявяваме конкретната програма, защото тя ще бъде разработвана в следващите месеци заедно с община Бургас и останалите партньори. Концепцията ни е “Евровизия” да не бъде просто седмица на концертите и телевизионните предавания. Искаме гостите да преживеят цялостно Бургас и България, като им предложим културата, музиката, историята, природата, кухнята и атмосферата на региона. Амбицията ни е събитията да достигнат и до населените места около Бургаския залив, за да могат гостите на конкурса да получат цялостно преживяване, което няма да се ограничава само до залата.

- Как останалите три града - София, Пловдив и Варна, които бяха кандидати, ще могат да участват в събитията покрай “Евровизия”?

- Това, че Бургас спечели домакинството, не означава, че “Евровизия” ще се случи само в един град. И трите останали кандидатури бяха много силни. Още вчера говорих с кмета на София г-н Терзиев, а преди това с кметовете на Пловдив и Варна и им предложих да мислим за съвместни съпътстващи събития. Искаме да използваме потенциала на тези градове и да направим домакинството национално по своя характер. Защото “Евровизия 2027” не трябва да бъде само събитие в Бургас. Тя трябва да бъде празник за цяла България.

- Предвиждате ли нови предавания и какви в програмата на БНТ, свързани с конкурса?

- Естествено, “Евровизия” ще присъства наситено и в ефира на БНТ, скоро ще разкажем подробно.

- Доколко EBU се включва в организацията и провеждането на “Евровизия”? Има ли т.нар. библия за правенето на песенния конкурс?

- БНТ е член на EBU, който е наш партньор във всеки етап от подготовката. Още след победата ни във Виена работим с тях в постоянна и много тясна координация. Съществуват ясни стандарти, правила, насоки и процедури за организацията на конкурса. Работим стъпка по стъпка с техните експерти – чрез постоянни работни срещи, онлайн сесии и координация по отделните направления.

- Кога ще бъдат пуснати билетите за концертите? Имате ли представа колко ще струват?

- Все още е твърде рано за продажба. Билетите ще бъдат пуснати чрез централизирана билетна система, свързана с EBU. В момента, в който има официална информация за старта на продажбите, тя ще бъде публикувана на Eurovision2027.bg, на платформата GoToBurgas и на официалните канали на “Евровизия”. Важно е феновете да знаят, че ще има предварителна регистрация за закупуване на билети. Препоръчвам им да следят само официалните канали за информация, защото интересът ще бъде огромен и не бихме искали хората да стават жертва на спекулации или на неофициални предложения. По опита от предишните домакинства билетите обикновено се пускат в продажба към края на годината.

- БНТ в Бургас - това вероятно ви очаква няколко седмици догодина покрай конкурса. Как ще работи екипът на БНТ, колко души ще бъдат заети с “Евровизия”? Вече наясно ли сте с техническата организация, още повече че там нямате радио-телевизионен център?

- Не е по силите на нито един радио-телевизионен център да направи “Евровизия”. Събитието е най-големият музикален форум, една от най-големите световни сцени и дори не е по силите само на една обществена телевизия да реализира самостоятелно продукционната част.

Обикновено се наемат 8 подвижни телевизионни станции

по стандартите на EBU и с толкова силен технически пакет с такива параметри не разполага нито една обществена телевизия. Затова обществените телевизи наемат – нещо, което предстои и пред БНТ. Това ще бъде едно от големите ни организационни предизвикателства. Домакинството на “Евровизия” изисква да пренастроим и оптимизираме работата си така, че да можем да осигурим едновременно конкурса и нормалната работа на обществената телевизия. Ще работим в тясна координация с екипа на община Бургас. Това е мащаб, който изисква много добра организация, ясна отговорност и разбира се, огромен професионален ресурс. Това ще бъде голям екип, който ще включва както наши специалисти, така и външни професионалисти и международни екипи в зависимост от конкретните направления.

- Как ще си сътрудничите с останалите обществени телевизии, които са членове на Европейския съюз за радио и телевизия?

- Във връзка сме с австрийската телевизия ORF, която направи последната “Евровизия”, и с телевизията на Швейцария, която направи “Евровизия” в Базел. Това са двете последни домакинства, от които черпим непосредствен опит и експертиза. Иначе БНТ и сега работи в постоянно взаимодействие с обществените медии в рамките на EBU чрез системите за международен обмен на съдържание.

Именно чрез EBU БНТ показа посрещането на изпълнителката и екипа ни след историческия успех на България на “Евровизия 2026” – посрещането както на летище София, така и на централния площад в София. Над 260 излъчвания в 14 държави, десетки телевизионни канали и пряко включване в ефира на Би Би Си отразиха триумфа на България на песенния конкурс и посрещането на Дара в София. Чрез 12 видеоматериала и 2 преки линии БНТ предостави на членовете на EBU кадри от представянето на Дара на сцената на “Евровизия 2026”, както и от емоционалното ѝ завръщане в България след победата, а материалите бяха излъчени над 260 пъти в телевизионните програми на Австрия, Гърция, Румъния, Германия, Швеция, Великобритания, Хърватия, Франция, Литва, Нидерландия, Белгия, Швейцария, Украйна и Турция. Силен международен интерес предизвика прякото предаване от посрещането на българската делегация на летище “Васил Левски” – София, в неделя, 17 май. Сигналът на БНТ беше излъчен от 29 телевизионни канала, сред които 13 национални и регионални обществени телевизии в Германия и 6 телевизионни канала във Великобритания. Значителна част от продължилото час и половина живо излъчване беше предадена директно и в ефира на Би Би Си.

Посрещането на нашата изпълнителка в София и излъчването му в специалното студио в ефира на БНТ 1 “Добре дошла, DARA!” с повече от час и половина жив ефир беше излъчено пряко в системата за международен видеообмен на EBU, за да могат зрителите в Европа да проследят емоциите и атмосферата от площад “Княз Александър I”. Част от празничното събитие, което събра хиляди в центъра на София, беше излъчена пряко и в ефира на обществената телевизия на Гърция.

Искаме не просто да произведем изключително качествен телевизионен конкурс, а да използваме възможността България да бъде видима чрез международните канали на EBU – с нашата култура, музика, история и съвременен живот.

- Кои ще са водещите на “Евровизия” у нас?

- Все още обсъждаме различни варианти. Оглеждаме както утвърдени лица, така и нови предложения. За нас е важно водещите да могат да представят България по най-добрия начин пред международната аудитория. Когато вземем окончателното решение, ще го обявим.

- Много устремно и натоварено тръгна още от началото вашият мандат като генерален директор на БНТ. Освен “Евровизия” какво друго предстои за обществената телевизия?

- “Евровизия” е огромен проект, но още в концепцията си за управление на БНТ поставих няколко основни приоритета – обновяване и модернизиране на техническата база, развитие на програмната схема, ускоряване на дигитализацията и нов облик на БНТ 4, която да се превърне в мост между българите по целия свят. Имаме огромен професионален опит, талантливи хора и потенциал, който трябва да бъде много по-видим както на телевизионния екран, така и в дигитална среда. Моята задача е да създадем условия този потенциал да се разгърне.

В петте месеца от началото на мандата ми досега постигнахме немалко – проучване на агенция “Мяра” за отразяването на изборите ни изведе като

първи избор на зрителите по показател “обективност”,

с огромна преднина пред останалите две големи телевизии, изведе ни и като първи и по доверие. Институтът “Ройтерс” също препотвърди оценката си, че БНТ е телевизията с най-високо доверие в България, спечелихме “Евровизия”, а с това и правото за домакинство в България на най-значимия международен проект в новата история, въведохме иновативни подходи, включително 3D мапинга в изборната нощ, когато на фасадата на БНТ бяха изписани резултатите от екзитполовете в реално време, постигнахме серия от рекордни рейтингови резултати при отразяването на световното първенство по футбол, поставихме началото на структурното и дигиталното обновяване на БНТ... Може още много да говоря за постиженията на БНТ от началото на настоящия мандат, но няма да ни стигне времето.

Така че – виждате: БНТ има невероятен потенциал и може да постигне много. Дори и когато никой не я слага в сметката. Така, както стана с победата на “Евровизия”. Много хора бяха изненадани тогава, но за нас, които бяхме в процеса, както и за изпълнителката ни, която има талант и положи много труд заедно с екипа, това не беше голяма изненада.

- Каква част от разходите на БНТ за “Евровизия” ще бъдат поети от правителството? Колко ще струва на БНТ домакинстването на конкурса?

- Правителството вече обяви финансов ангажимент от 20 млн. евро за домакинството за тази година. От тях 15 милиона евро са само гаранцията, която обществената телевизия трябва да направи към “Евровизия”. Финансов ангажимент има и община Бургас, а като обществена телевизия домакин и БНТ участва със собствен ресурс.