Коментар на седмицата №3: Войната на Путин срещу нормалния живот в България се разраства

Отново публикуваме най-четените материали през седмицата. Този е под №3 с близо 27 400 прочитания.

Войната на Путин срещу нормалния живот в България се разраства.

Не само с падналия дрон - резултат от руското нападение над Украйна. Той можеше и да не е новина, ако правителството работеше повече за модернизация на българската противовъздушна отбрана, отколкото за спасяване на старата съветска техника и за отделянето ни от европейските инициативи за сигурност.

Докато обаче дронът заема почти цялото медийно внимание, проруските неонацистки мрежи набъбват необезпокоявани като мащаб и вреди. При все, че проявите им са криминализирани в Наказателния кодекс.

Нито едно дете не се ражда садист и престъпник. Но нови данни за трагедията в Пловдив показват, че децата, вече обвинени в убийство, са последователи на руския неонацист Максим Марцинкевич–Тесак. И мрежата им е много по-голяма от групата на арестуваните - има и медийни "звезди" в нея.

Неонацистки действия се виждат и в агресията срещу еврейските младежи в български хотел, независимо че властта публично я омаловажи с позицията «едни хулигани се скарали с други».

Войната на Путин е особено видима на информационния фронт, с невижданата досега тролска активност, която възхвалява неонацистките „ценности" – расизъм, антисемитизъм, краен национализъм, насилие, омраза. И разбира се, с яростни атаки срещу европейската демокрация и всички опоненти на Путиновия "мир" - който всъщност е война за завоюване на нови територии.

Така, под фалшивата маска на „борци" срещу лошите, неонацистките групи раздават "правосъдие" с насилие и всяват хаос и разделение. Целта на подстрекателите им е ясна - дестабилизация на държавата. С внушение, че демокрацията е лоша - пълна с педофили, наркомани и нелегални мигранти. А най-хубава е диктатурата на Путин, в която дори религията благославя оръжията, а децата се готвят за войници от малки. С основна задача на момичетата в гимназията да се подготвят да раждат бъдещите войници - за следващите завоевания на Путин в Централна и Източна Европа.

Най-тревожното е, че неонацисткият сценарий на Путин у нас се разиграва с любезното бездействие на прокуратурата и службите за сигурност. Те по закон са длъжни да преследват не само всички вражески влияния в държавата ни, но и конкретно нацистките прояви. Резултати досега няма.

Управляващите трябва спешно да отговорят:

има ли държавата данни за неонацистки формации, които приемат насилието като модел, и какви действия се предприемат срещу тях?

има ли мерки срещу неонацистката пропаганда чрез тролски фабрики в социалните мрежи в България?

има ли военизирани националистически групи в България, които тренират за насилствено завземане на властта - и кой ръководи техните действия?

С пълното си мнозинство управляващите имат всички средства да се противопоставят на проявите на неонацизъм, включително сред децата и младежите. С политически независима прокуратура, с ДАНС, която противодейства на престъпниците и истинските врагове на България, с реформирано МВР, с решаване на истинските проблеми на училищното образование и възпитание.

Искат ли и могат ли?

(От фейсбука на бившия премиер Николай Денков)