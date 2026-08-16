Коментар на седмицата №1: През април Тръмп хвърля оставката?

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Как и защо президентът май няма да довърши мандата си

На 15 април 2027 г. Доналд Тръмп сам ще напусне Белия дом. Това е най-новата прогноза на Джеймс Карвил - легендарeн стратег на Демократическата партия, който знае много и казва малко, но като го каже – заковава го с пирон.

Впрочем подобна прогноза вашият покорен слуга направи още през декември 2024 г., но при Карвил няма майтап.

Днес обаче бих добавил, че през април 2027 г. ще се смени не само обитателят на Белия дом, но и една принципно нова сила ще превземе стратегическата височина. Както знаем, заместникът на Тръмп Джей Ди Ванс е човек на групата милиардери, които искат да дадат много повече свобода и власт на изкуствения интелект. На тях Тръмп

вече им пречи, а Джей Ди е техният човек*

Назрява нова епоха в съдбата на човечеството, а Тръмп не се усеща, че вече не е актуален. Неговият говорител нарече Карвил "пълен лузър", който страда от "тежка форма на синдрома на Тръмп".

Този синдром обаче заразява все повече и повече американци. Към днес одобрението за работата на Тръмп е между 32 и 34%, докато неодобрението е близо 60 на сто - историческо дъно за американски президент.

Преди една година само 5 на сто от правоверните републиканци не одобряваха своя президент, сега са над 20 на сто и нарастват. Това вече почти гарантира, че на изборите през ноември партията ще изтърве и двете камари на Конгреса, а Тръмп ще се окаже "куца патица" и с двата крака.

И тогава според Карвил животът му така ще се стъжни, че сам ще поиска да абдикира. Преди това обаче ще се договори със своя наследник Ванс да го помилва за всички евентуални престъпни деяния, неговите и на фамилията му - точно както стана при оставката на Ричард Никсън през 1974 година.

В онази епоха двете партии все още се държаха джентълменски една към друга, докато днес нищо не си прощават. В първия мандат на Тръмп демократите започнаха да го тричат с мръсни номера от ден първи, а накрая го импийчнаха 2 пъти за няма нищо в рамките на 1 година, с което подеха

нова традиция – сериен импийчмънт

Този път обаче има сериозен материал за поне 5 импийчмънта. По всичко личи, че демократите в Конгреса ще подпукат Тръмп още от първите дни на 2027 г. и ще го инквизират безмилостно, докато самите републиканци не вдигнат ръце от него в отчаяние.

На републиканския рейтинг вероятно

най-голяма щета нанася войната срещу Иран

Уви, каквото и да предприеме Тръмп, още повече ще влоши положението си. От този капан няма излизане.

82-годишният Джеймс Карвил със сигурност знае бойните планове на своята партия. Още като ученик той е доброволен активист - къса афишите на републиканските кандидати. В дълголетната си кариера той е ръководил кампаниите на десетки, ако не и стотици демократически конгресмени, сенатори, губернатори и всякакви други избираеми политици. Знаменитата фраза "Икономиката, глупако!" е негово творение по време на службата му при Бил Клинтън.

Така че знае много, но плановете на демократите се виждат и с просто око. Вземат ли властта в Конгреса, те ще използват правото си на принудителни призовки (subpoenas), за да извадят наяве фамилните далавери на Тръмп – криптовалутните схеми за над 1,2 милиарда долара, договорите на Пентагона със синовете, сделките на зета Джаред Къшнър с арабските суверенни фондове и така нататък. В деловодството на Конгреса вече са внесени няколко резолюции за импийчмънт заради военни престъпления и злоупотреба с власт, агресията срещу Иран, както и

небивала и нечувана шуробаджанащина

Така например сенаторът Рон Уайдън и конгресменът Робърт Гарсия вече водят мащабно разследване срещу зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, и неговия фонд Affinity Partners. Обвинението е, че Къшнър хем е "специален пратеник за мир" в Близкия изток, хем управлява над 6 милиарда долара, осигурени предимно от държавни фондове на Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ. Това според демократите е класическа търговия с държавно влияние за личен интерес.

Друг пример – вестник "Вашингтон пост" изнесе информация, че 15 стартиращи компании (предимно в сферата на отбранителните технологии и дроновете), в които Доналд Тръмп-младши (чрез фонда 1789 Capital) и Ерик Тръмп (чрез American Ventures) са партньори, са получили от Пентагона 3,2 милиарда долара под формата на договори, инвестиции и заеми. Демократите твърдят, че синовете на Тръмп използват вътрешна информация и влияние върху администрацията, за да насочват държавни средства към личните си портфейли.

И така нататък, и така нататък, примерите са десетки. Тръмп е първият в историята на САЩ, който превърна президентството си в едър семеен бизнес. Според финансовата му декларация за 2025 г., анализирана от Forbes, личното му състояние е нараснало с малко над 4,1 милиарда долара само за 1 година. Над 1,4 милиарда долара от приходите му за 2025 г. идват от дигитални активи - продажби на токени от семейната платформа World Liberty Financial (около 550 млн. долара), мемекойни и и други подобни форми на търговия с влияние.

Всички предишни президенти или продаваха активите си, или ги прехвърляха на "слепи доверителни фондове" и повече не се месеха и не се интересуваха как се управляват. Никое президентско дете не е слючвало договори с Пентагона.

Семейната лакомия достигна такива размери,

че се превърна в световна излагация. Например опитът на зетя Къшнър да приватизира световното първенство по футбол е направо патология. А сделката за остров Сазан, която предизвика "Революция на фламингото" в Албания и вече проваля влизането на страната в ЕС?

Светът остава с впечатлението, че където и да кацне Къшнър, първо се оглежда дали нещо може да се отмъкне. Това изостря любопитството за какво точно е разговарял с Путин при двете си срещи – веднъж 5 и веднъж 4 часа?

Дали вече не е купил Крим?

Какво може да направи Тръмп, за да спаси президентството си? Нищо. Ако не на първия импийчмънт, то на втория републиканците в Конгреса ще се паникьосат за съдбата си и ще го предадат. Междувременно ще го предадат и членовете на кабинета, и военните от Пентагона – това вече се случи при първия мандат.

*За повече подробности на тема властта на изкуствения интелект препоръчвам интервюто на Илон Мъск пред английското списание "Икономист" - там всичко е казано в най-розови тонове. Но според суперблогъра Тъкър Карлсън тя е толкова опасна за хомо сапиенс, колкото и ядрената война. (https://www.youtube.com/watch?v=SlBsKF0WXtI)